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今起2波東北季風接力 北東降溫轉雨 早晚溫差大

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
本周兩波東北季風接力報到。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
本周兩波東北季風接力報到。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

本周兩波東北季風接力報到。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，薔琵颱風遠離後，東北季風直接接手，開始影響到台灣的天氣。今天起本周首波東北季風增強，第2波自周六開始，東北季風增強接續報到。

他說，除北部及東北部地區氣溫轉涼外，桃園以北、東北部及東半部地區也轉為有局部短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。午後，嘉義以南及南投山區零星短暫陣雨的機會也會增大。不過，雨勢不大、雨時不長。

溫度變化，他評估低溫為中部以北、花蓮以北及金門、馬祖地區都在20至23度，南部、台東及澎湖地區變化較小，低溫則可以在23至25度之間。早晚溫差仍大，注意適時添加衣物。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 金門 薔琵颱風

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