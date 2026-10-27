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風災農損僅宜蘭全品項救助 惹怒雲林農民

聯合報／ 記者李柏澔陳雅玲蔡維斌／連線報導

根據農業部最新農損統計，薔琵颱風農損達兩億五六三四萬元，其中以雲林縣損失超過五成居冠。然而行政院長卓榮泰日前卻親赴宜蘭視察農損，甚至農業部僅公告宜蘭縣農產業全品項納入救助，引起雲林農民強烈不滿。

「中央戴著有色眼鏡看雲林，對農民非常不公平」雲林縣長張麗善質疑，農業部長昨到雲林會勘災損，只與劉建國辦公室聯絡，沒通知縣府、其他立委，但「部長為什麼不給劉建國面子，讓雲林縣全品項納入天災救助？」雲林是這次農損最嚴重縣市，而宜蘭農損不到千萬卻能獲全品項救助，這沒有政治色彩誰相信？

雲林大埤鄉水稻種植面積居全台之冠，當地謝姓稻農表示，稻作正值開花結穗期，颱風過後，部分稻葉已出現焦黃、乾枯情況，受損程度可能超過三成，且還可能出現延遲性災害，後續產量損失不容忽視。

根據最新薔琵颱風造成縣市農損統計，以雲林縣損失一億三七○七萬元，其次台中市三九一四萬元、苗栗縣二五一三萬元、新北市一六一八萬元、花蓮縣一一一三萬元，及宜蘭縣損失九三八萬元較為嚴重。

菜農林佳新表示，很多後面發生的延遲性農損無法得到天然現金災害救助，這也是全品項作物現金救助的認定為何對農民這麼重要。

農業部農民輔導司長陳怡任表示，宜蘭作物面積和品項確實沒有雲林縣多，但經專家與地方單位現勘，確定宜蘭當地災損嚴重，予以全品項納入。

農民 宜蘭 農損

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