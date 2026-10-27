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鐵路便當逆轉勝 退休廚師找懷舊味道

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

台鐵便當去年總營收達八點七六億元創新高，但其實台鐵便當早年曾被旅客嫌爆。由國家鐵道博物館籌備處策畫的台鐵口述歷史「他們的鐵道時代」，採訪一九九○年代擔任台鐵餐旅總經理的台鐵人陳清標，陳清標道出鐵路便當逆轉勝祕訣，竟是正業與副業同時並進。

陳清標畢業於成大交通管理系，一九六四年進入台鐵服務，一九八二年從台北車站站長調至台鐵餐旅服務總所。

他回憶，曾被鐵路局長找進辦公室告訴他，「台鐵被民意代表、旅客指責批評最多的，就是餐旅。」一九九三年陳清標升任台鐵餐旅總經理後，開始進行改革。

台鐵被戲稱為「被鐵路耽擱的便當店」。鐵路和便當，到底誰是正業？誰是副業？陳清標回憶，他赴日考察鐵路營運後，體認「鐵路服務本業與副業得同時並進」，才能拉抬彼此互補的關係，創造更有效的營收成長，決心全力發展鐵路「副業」—便當。

當時台北車站附近的上海菜館頗為知名，陳清標便請台鐵餐旅的廚師前往交流廚藝，推出屬於台鐵的上海菜飯。而搭飛機在當時是高級旅行的代名詞，他希望也能讓火車旅客品嚐到和飛機餐同樣具高級象徵的餐飲品質，和華航空廚合作推出鐵路便當。

台鐵最關鍵的翻轉在於千禧年推出的「鐵路懷舊便當」，限量一千份秒殺，還首創「分期交付」服務。此次行銷的成功讓陳清標決定「在兼顧懷舊與創新的可能上，找到鐵路副業發展的新商機；在求新求變之餘，也要以台鐵自身的文化記憶為核心」，便當從此成為台鐵的行銷主力。

陳清標希望呈現的「懷舊便當」，不只是餐盒外觀的復古，餐盒內的菜色口味也必須到位。排骨菜飯仍是民眾普遍的記憶滋味，為了重現過往，他特地找回經驗豐富的台鐵退休廚師，一方面是為了遵循古法和技藝傳承，一方面也希望讓廚師找回過去的光榮感。

二○○三年，台鐵便當甚至參加了日本京王百貨舉辦的全國鐵道便當大賽，憑藉超高人氣，硬是從原先不起眼的角落被移到最顯眼的主力展區，征服了日本顧客的胃。

味道 退休 台鐵

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