經典美味 台鐵便當熱銷8.7億元 營收創高

台鐵便當深受民眾喜愛，台鐵甚至被稱為「被便當耽誤的鐵道公司」，根據最新統計，去年台鐵便當營收八點七六億元，創歷年新高，較前年成長百分之九點○七，其中排骨便當賣出七一八萬個，穩居銷售冠軍、人氣王。

台鐵便當是不少人心中回憶的味道，台鐵二○二四年公司化首年虧損一三七點九億元，但當年便當年營收高達八億六三○○萬元，根據台鐵統計，二○二五年台鐵便當營收再創高峰，達到八點七六億元。

台鐵表示，二○一九年為台鐵便當銷售數量最高的一年，共賣出一○五四萬個便當，去年銷售數量雖未創下紀錄，但營收八點七六億元，卻創歷年新高，較二○二四年增加七二八九萬元，成長百分之九點○七。

台鐵指出，去年台鐵便當銷售數量前三名，依序為排骨便當七一八萬個、雞腿便當五十六萬個、高雄好事成雙便當廿六萬個。

賣出最多便當的前三名車站依序為台北車站二六五萬個、新左營車站八十萬個、板橋車站六十八萬個；台鐵便當由台北、七堵、台中、高雄、花蓮及台東等六家餐旅分處供應，各大餐旅分處的排骨滷汁配方與工法各有不同，各有擁護者。其中，台北餐旅分處銷售量最高的生產據點，去年共生產三五○萬七六九八個便當。

台鐵便當去年營收創新高，其中排骨便當穩居銷售冠軍、人氣王；台北車站則是賣出最多便當的車站（圖），達二六五萬個。記者鄭超文／攝影

針對台鐵便當今年銷售展望，台鐵表示，持審慎樂觀看法，除持續精進長銷便當品質外，也將結合節慶活動、在地食材及台灣優質農產品推出特色便當，擴大服務客群可維持良好銷售表現，便當營收待年度完整數據後再對外提供。

目前台鐵便當產製作業及產量均符合營運及旅客需求，原中央廚房的規畫依實際銷售狀況滾動檢討中，未來將依旅運需求、營運規模及整體資源配置情形審慎評估，以確保便當品質與供應服務。