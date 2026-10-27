石崇良：罕藥申請 檢討簡化程序

本報昨獨家報導，兩歲多「蘇打餅」因反覆癲癇，基因檢測確診為罕見疾病「早發性癲癇腦病變第五十三型」，但國內並未引進頑固性癲癇幼兒液劑用藥，家屬跨海求藥近半年，這才順利用藥。衛福部長石崇良表示，罕病用藥申請程序確有障礙，將檢討簡化程序。

目前罕藥申請專案進口程序複雜，先由病人或病人家屬提出需求後，經食藥署給予專案進口輸入許可，再經健保署審議。「蘇打餅」媽媽唐婉倫呼籲，政府盡速建立特殊藥品取得管道，醫師依病童需求開藥後，家長不必獨自承擔跨國尋藥重擔。

對此，石崇良表示，因罕病市場規模極小，不同於一般藥品，可能沒有藥商願意代理進口。衛福部法規多予以鬆綁，藥品不需台灣藥證，只要被國健署罕病委員會認定為罕藥，就可採專案進口。

石崇良表示，「早發性癲癇腦病變第五十三型」藥品屬管制藥品，管理上更為嚴格，在申請過程中確實存在一些障礙，此程序涉及國健署、食藥署及健保署，現已展開內部檢討，研議如何平行縮短申請藥品的時間，且一併檢討管制藥品法規，以期需要用藥的病童盡快接受治療。