聽新聞
0:00 / 0:00

石崇良：罕藥申請 檢討簡化程序

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

本報昨獨家報導，兩歲多「蘇打餅」因反覆癲癇，基因檢測確診為罕見疾病「早發性癲癇腦病變第五十三型」，但國內並未引進頑固性癲癇幼兒液劑用藥，家屬跨海求藥近半年，這才順利用藥。衛福部石崇良表示，罕病用藥申請程序確有障礙，將檢討簡化程序。

目前罕藥申請專案進口程序複雜，先由病人或病人家屬提出需求後，經食藥署給予專案進口輸入許可，再經健保署審議。「蘇打餅」媽媽唐婉倫呼籲，政府盡速建立特殊藥品取得管道，醫師依病童需求開藥後，家長不必獨自承擔跨國尋藥重擔。

對此，石崇良表示，因罕病市場規模極小，不同於一般藥品，可能沒有藥商願意代理進口。衛福部法規多予以鬆綁，藥品不需台灣藥證，只要被國健署罕病委員會認定為罕藥，就可採專案進口。

石崇良表示，「早發性癲癇腦病變第五十三型」藥品屬管制藥品，管理上更為嚴格，在申請過程中確實存在一些障礙，此程序涉及國健署、食藥署及健保署，現已展開內部檢討，研議如何平行縮短申請藥品的時間，且一併檢討管制藥品法規，以期需要用藥的病童盡快接受治療。

石崇良 癲癇 衛福部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2歲罕病童跨海求藥半年！石崇良坦言制度有障礙：將檢討簡化程序

罕病困境…出生15天癲癇 跨國求藥耗半年

罕病全台僅一例 家屬求醫遇3大難題

醫師：罕病兒童用藥 有很大改善空間

相關新聞

11月徵文主題：AI短劇上癮，如何自救？

AI短劇劇情緊湊、情節反轉，讓人一集接一集，沉迷其中，不僅影響作息、睡眠，也可能損害身心健康。你或家人是否曾沉迷AI短劇，難以自拔？又是如何覺察問題、調整觀看習慣，找回生活步調？歡迎分享擺脫短劇成癮的經驗、心路歷程與實用方法，讓更多人重拾健康生活。

健康你我他／拿捏與AI距離 練習獨立思考

生活知識不懂，問AI；職場專業問題卡關，問AI；身體有狀況，問AI；投資理財，我也習慣讓AI分析。如今生活中各種疑難雜症，我已離不開AI，是名副其實的重度使用者。

免疫老化…長者染流感 中風、心梗風險暴增

台灣邁入超高齡社會，全台逾460萬長者因「免疫老化」形成隱形健康危機，尤其流感對長者健康更具威脅。新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳表示，每年全國約有2至3萬人死於流感及肺炎，其中9成都是高齡者。有研究顯示，長者在確診為流感後1至7天，急性心肌梗塞風險暴增至4.7倍，缺血性中風風險攀升至2.9倍。

健康主題館／雞蛋護腦 適量吃有助抗失智

「雞蛋的膽固醇這麼高，到底能不能天天吃？」這個問題困擾不少民眾。台北市社區營養推廣中心營養師陳盈君說，對大多數健康成人而言，適量攝取全蛋並不需要過度擔心膽固醇，尤其蛋黃含膽鹼、卵磷脂等營養素，有助於維持腦部功能，降低失智風險。

健康名人堂／美核准首款冷凍乾燥血漿 災區傷患添生機

可在室溫下儲存，並在數分鐘內混合用於輸血的血漿，在美國已核准上市。美國食品暨藥物管理局（FDA）今年7月29日核准冷凍乾燥血漿Ezplaz的上市許可，成為美國第一個冷凍乾燥血漿製品，適用於需要急救、卻無法立即取得常規冷凍血漿的成年患者，例如大量失血的軍人、遠離醫療機構的嚴重傷病患。

經典美味 台鐵便當熱銷8.7億元 營收創高

台鐵便當深受民眾喜愛，台鐵甚至被稱為「被便當耽誤的鐵道公司」，根據最新統計，去年台鐵便當營收八點七六億元，創歷年新高，較前年成長百分之九點○七，其中排骨便當賣出七一八萬個，穩居銷售冠軍、人氣王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。