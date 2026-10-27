蜂窩性組織炎患者 選門診治療較多

五十多歲許姓女士因泌尿道感染，引發腎盂腎炎，住院治療三、四天後，醫師評估後建議轉至「門診靜脈抗生素治療」（ＯＰＡＴ），但考慮每天往返醫院施打抗生素的交通時間，仍選擇繼續住院。七十八歲林先生因肺炎而住院，評估後返家靜養，就在住家附近診所接受後續靜脈抗生素注射。

台安醫院感染科主任楊祖光指出，近年許多醫院均面臨護理人力不足，即使空床，也因缺乏足夠照護人力，無法收治病患。ＯＰＡＴ提供另一種選擇，讓不必持續住院、但需靜脈注射抗生素的患者，改由門診完成療程。

然新制上路以來，患者接受度仍有待提升，楊祖光說，即使醫療團隊詳細說明治療方式，希望病人安心，但患者及家屬在考慮自身生活條件及安全起見後，同意比率並不高，以自家醫院來說，目前採用ＯＰＡＴ的患者不到十人，顯示新制在臨床推廣上仍有一段路要走。

新光醫院感染科主任王孝為表示，住院的感染症病人是否轉至ＯＰＡＴ，除評估病情、臨床數據、生命徵象等是否穩定，還需病人配合，雖健保署、醫院提供這項服務，但「病人的選擇還是最重要的」。

目前肺炎、尿路感染、軟組織感染及其他感染等四類住院患者，經評估後，有機會選擇「門診靜脈抗生素治療」，統計顯示，以軟組織感染患者占比最高，王孝為表示，軟組織感染症狀多為下肢蜂窩性組織炎，肉眼即可觀察紅腫熱痛等症狀變化，患者及家屬相對安心。

至於肺炎（呼吸道感染）、泌尿道感染，前者治療過程中，需用胸部Ｘ光，後者則需抽血、驗尿等，這讓許多患者及家屬覺得住院追蹤較為安全且方便，而不願選擇「門診靜脈抗生素治療」。