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替代住院 門診抗生素治療 成效僅6成

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
為減少肺炎、泌尿道等感染患者住院天數，健保署去年八月實施「門診靜脈抗生素治療」，患者出院後回院接受注射治療，然近一年來，仍有加強空間。醫改會呼籲，健保署著手檢討改進。示意圖。記者林伯東／攝影
為減少肺炎、泌尿道等感染患者住院天數，健保署去年八月實施「門診靜脈抗生素治療」，患者出院後回院接受注射治療，然近一年來，仍有加強空間。醫改會呼籲，健保署著手檢討改進。示意圖。記者林伯東／攝影

每年二十多萬名感染患者（肺炎、尿路感染、軟組織感染及其他感染）住院，為縮短住院天數，緩解急診壅塞，衛福部健保署去年八月推出「門診靜脈抗生素治療」（ＯＰＡＴ），成效不如預期，原本預計至少二萬人選在門診直接治療，但統計發現，實際治療人數一萬兩千人，為目標值六成。

醫界分析無法達標的主因在於返院施打抗生素不屬於門診、住院，甚至無法請假，商業醫療保險更不可能給付，影響患者意願。新光醫院感染科主任王孝為呼籲，健保署盡速與勞動部、保險業者研議，突破患者實際上所遇到困境。

健保署醫務管理組副組長陳依婕說，衛福部正與金管會溝通，針對與民眾就醫相關如ＯＰＡＴ、居家醫療等，於未來保單設計能否適度地開放。

「門診靜脈抗生素治療」對象共有四大類，包括肺炎、尿路感染、軟組織感染及其他感染，經統計，新制上路十一個月以來，總計一萬二一三三人，其中以軟組織感染（蜂窩性組織炎）個案五二一八人最多，其次為尿路感染三八六一人、肺炎一九七六人及其他感染一三二八人。至於醫療場域，醫院占比百分之七十七點八，基層診所為百分之二十二點二。

對於治療人數與目標值有著不小差距，陳依婕說，「樂觀、正面看待」，制度去年上路後，醫院內部各科別需要磨合，往後治療規模擴大，治療人數將愈來愈多，從現有數據來看，ＯＰＡＴ確實有助於增加病床周轉率及緩解急診壅塞。

統計顯示，新制上路後，肺炎平均住院治療天數為四點八六天、尿路感染四點九六天、軟組織感染四點五八天、及其他感染六點一○天，與二○二三年相比，均呈下降態勢，住院天數減少最多的是其他感染，降幅達百分之四十九點八，依次為軟組織感染降幅百分之四十一點六、肺炎降幅百分之三十九點四、尿路感染降幅百分之二十七點九。

醫療改革基金會執行長林雅惠表示，縮短感染症患者住院時間政策方向值得肯定，但達成率偏低，呼籲健保署檢視及檢討，特別針對床位、急診容易壅塞的醫學中心（如台大、林口長庚）加強檢視評估成效，另設法增加地區醫院、基層診所參與度，以提升治療人數。

抗生素 衛福部 健保署

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