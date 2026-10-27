11月徵文主題：AI短劇上癮，如何自救？

AI短劇劇情緊湊、情節反轉，讓人一集接一集，沉迷其中，不僅影響作息、睡眠，也可能損害身心健康。你或家人是否曾沉迷AI短劇，難以自拔？又是如何覺察問題、調整觀看習慣，找回生活步調？歡迎分享擺脫短劇成癮的經驗、心路歷程與實用方法，讓更多人重拾健康生活。

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