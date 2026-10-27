健康你我他／拿捏與AI距離 練習獨立思考

生活知識不懂，問AI；職場專業問題卡關，問AI；身體有狀況，問AI；投資理財，我也習慣讓AI分析。如今生活中各種疑難雜症，我已離不開AI，是名副其實的重度使用者。

AI帶來極大便利，也節省工作時間。以前得花一整天查資料，現在一兩小時就能完成初稿。但漸漸地發現，我遇到問題時，第一反應不再是「讓我想想」，而是「問AI就好」，久而久之，就懶得深入思考，習慣直接跳到答案而省略了思辨過程，我擔心長期下來會不會使腦筋退化?

如今AI還發展出仿真人聊天功能，甚至比真人更「懂你」。這種體驗雖舒服，卻讓我愈依賴AI對話傾訴，是否也減少了與親友的互動？人與人之間的溫度與距離，會不會就被取代了？尤其在健康議題上更需謹慎。AI建議或許能作初步參考，但終究不是醫療診斷，身體明顯不適仍應及時就醫，而非單憑AI回覆自行判斷、延誤治療。

該如何善用AI又不被牽著走？我認為把AI當「輔助」而非「替代」，重要決定仍自己思考；涉及健康、財務時，務必交叉查證或諮詢專業人士；要刻意保留「不問AI」的時間，練習獨立思考與人際互動。

AI終究該為人所用，而非讓人被工具馴化。如何拿捏依賴與自主的分寸，是我們都需要持續練習的課題。