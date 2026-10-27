聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／拿捏與AI距離 練習獨立思考

聯合報／ 文／米雪兒（竹市北區）
AI是幫手，還是拐杖？圖／米雪兒提供
AI是幫手，還是拐杖？圖／米雪兒提供

生活知識不懂，問AI；職場專業問題卡關，問AI；身體有狀況，問AI；投資理財，我也習慣讓AI分析。如今生活中各種疑難雜症，我已離不開AI，是名副其實的重度使用者。

AI帶來極大便利，也節省工作時間。以前得花一整天查資料，現在一兩小時就能完成初稿。但漸漸地發現，我遇到問題時，第一反應不再是「讓我想想」，而是「問AI就好」，久而久之，就懶得深入思考，習慣直接跳到答案而省略了思辨過程，我擔心長期下來會不會使腦筋退化?

如今AI還發展出仿真人聊天功能，甚至比真人更「懂你」。這種體驗雖舒服，卻讓我愈依賴AI對話傾訴，是否也減少了與親友的互動？人與人之間的溫度與距離，會不會就被取代了？尤其在健康議題上更需謹慎。AI建議或許能作初步參考，但終究不是醫療診斷，身體明顯不適仍應及時就醫，而非單憑AI回覆自行判斷、延誤治療。

該如何善用AI又不被牽著走？我認為把AI當「輔助」而非「替代」，重要決定仍自己思考；涉及健康、財務時，務必交叉查證或諮詢專業人士；要刻意保留「不問AI」的時間，練習獨立思考與人際互動。

AI終究該為人所用，而非讓人被工具馴化。如何拿捏依賴與自主的分寸，是我們都需要持續練習的課題。

AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

孩子遇難題就問AI？ 高名菁英盃親子共學培養數理思辨力

AI衝擊閱讀教育 學界倡批判思考不再只「找答案」

顯而立見／你被 AI 資遣的那一天…

健康你我他／是健康好幫手 取代不了醫師

相關新聞

11月徵文主題：AI短劇上癮，如何自救？

AI短劇劇情緊湊、情節反轉，讓人一集接一集，沉迷其中，不僅影響作息、睡眠，也可能損害身心健康。你或家人是否曾沉迷AI短劇，難以自拔？又是如何覺察問題、調整觀看習慣，找回生活步調？歡迎分享擺脫短劇成癮的經驗、心路歷程與實用方法，讓更多人重拾健康生活。

健康你我他／拿捏與AI距離 練習獨立思考

生活知識不懂，問AI；職場專業問題卡關，問AI；身體有狀況，問AI；投資理財，我也習慣讓AI分析。如今生活中各種疑難雜症，我已離不開AI，是名副其實的重度使用者。

免疫老化…長者染流感 中風、心梗風險暴增

台灣邁入超高齡社會，全台逾460萬長者因「免疫老化」形成隱形健康危機，尤其流感對長者健康更具威脅。新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳表示，每年全國約有2至3萬人死於流感及肺炎，其中9成都是高齡者。有研究顯示，長者在確診為流感後1至7天，急性心肌梗塞風險暴增至4.7倍，缺血性中風風險攀升至2.9倍。

健康主題館／雞蛋護腦 適量吃有助抗失智

「雞蛋的膽固醇這麼高，到底能不能天天吃？」這個問題困擾不少民眾。台北市社區營養推廣中心營養師陳盈君說，對大多數健康成人而言，適量攝取全蛋並不需要過度擔心膽固醇，尤其蛋黃含膽鹼、卵磷脂等營養素，有助於維持腦部功能，降低失智風險。

健康名人堂／美核准首款冷凍乾燥血漿 災區傷患添生機

可在室溫下儲存，並在數分鐘內混合用於輸血的血漿，在美國已核准上市。美國食品暨藥物管理局（FDA）今年7月29日核准冷凍乾燥血漿Ezplaz的上市許可，成為美國第一個冷凍乾燥血漿製品，適用於需要急救、卻無法立即取得常規冷凍血漿的成年患者，例如大量失血的軍人、遠離醫療機構的嚴重傷病患。

經典美味 台鐵便當熱銷8.7億元 營收創高

台鐵便當深受民眾喜愛，台鐵甚至被稱為「被便當耽誤的鐵道公司」，根據最新統計，去年台鐵便當營收八點七六億元，創歷年新高，較前年成長百分之九點○七，其中排骨便當賣出七一八萬個，穩居銷售冠軍、人氣王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。