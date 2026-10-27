免疫老化…長者染流感 中風、心梗風險暴增

台灣邁入超高齡社會，全台逾460萬長者因「免疫老化」形成隱形健康危機，尤其流感對長者健康更具威脅。新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳表示，每年全國約有2至3萬人死於流感及肺炎，其中9成都是高齡者。有研究顯示，長者在確診為流感後1至7天，急性心肌梗塞風險暴增至4.7倍，缺血性中風風險攀升至2.9倍。

另一研究顯示，流感住院重症病例，其心肌梗塞及腦中風風險可持續長達60天，也因長期住院會使長者身體快速退化，可能面臨失能、失智而再次入院的惡性循環；感染流感後23%自理能力衰退、26%有失智風險。但無論是流感的續發性感染、併發症、預後，均可能對長者造成極大影響。

柳朋馳表示，隨著年齡增長，人體免疫系統會逐漸老化，辨識病原體與產生抗體能力下降，不僅增加感染流感的風險，也使長者接種疫苗後的免疫反應與保護力，較年輕族群低落。

台灣感染症醫學會及台灣家庭醫學醫學會今年更新流感疫苗指引，建議65歲以上長者宜優先選擇加強型疫苗，包含高劑量與佐劑流感疫苗，高劑量疫苗提供四倍抗原保護，而佐劑疫苗則是透過佐劑強化免疫反應。

柳朋馳提醒，長者面對流感別心存僥倖，長者感染流感後可能造成生活品質下降、影響自理能力，甚至增加認知功能退化風險。建議65歲以上長者可優先選擇加強型疫苗，保護力更高，可有效降低流感重症及併發症風險。