聽新聞
0:00 / 0:00

免疫老化…長者染流感 中風、心梗風險暴增

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
最新流感指引建議65歲以上長者宜優先選擇加強型疫苗。聯合報系資料照
最新流感指引建議65歲以上長者宜優先選擇加強型疫苗。聯合報系資料照

台灣邁入超高齡社會，全台逾460萬長者因「免疫老化」形成隱形健康危機，尤其流感對長者健康更具威脅。新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳表示，每年全國約有2至3萬人死於流感及肺炎，其中9成都是高齡者。有研究顯示，長者在確診為流感後1至7天，急性心肌梗塞風險暴增至4.7倍，缺血性中風風險攀升至2.9倍。

另一研究顯示，流感住院重症病例，其心肌梗塞及腦中風風險可持續長達60天，也因長期住院會使長者身體快速退化，可能面臨失能、失智而再次入院的惡性循環；感染流感後23%自理能力衰退、26%有失智風險。但無論是流感的續發性感染、併發症、預後，均可能對長者造成極大影響。

柳朋馳表示，隨著年齡增長，人體免疫系統會逐漸老化，辨識病原體與產生抗體能力下降，不僅增加感染流感的風險，也使長者接種疫苗後的免疫反應與保護力，較年輕族群低落。

台灣感染症醫學會及台灣家庭醫學醫學會今年更新流感疫苗指引，建議65歲以上長者宜優先選擇加強型疫苗，包含高劑量與佐劑流感疫苗，高劑量疫苗提供四倍抗原保護，而佐劑疫苗則是透過佐劑強化免疫反應。

柳朋馳提醒，長者面對流感別心存僥倖，長者感染流感後可能造成生活品質下降、影響自理能力，甚至增加認知功能退化風險。建議65歲以上長者可優先選擇加強型疫苗，保護力更高，可有效降低流感重症及併發症風險。

中風 流感 長者 疫苗 心肌梗塞

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

長者注意！美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

因應超高齡化 將加強預防、評估與活動空間

基因定序助重症感染診斷 亞洲準譯打造2.7萬種病原資料庫

上路一年！門診靜脈抗生素治療低於預期 健保署：逐漸擴大正向看待

相關新聞

11月徵文主題：AI短劇上癮，如何自救？

AI短劇劇情緊湊、情節反轉，讓人一集接一集，沉迷其中，不僅影響作息、睡眠，也可能損害身心健康。你或家人是否曾沉迷AI短劇，難以自拔？又是如何覺察問題、調整觀看習慣，找回生活步調？歡迎分享擺脫短劇成癮的經驗、心路歷程與實用方法，讓更多人重拾健康生活。

健康你我他／拿捏與AI距離 練習獨立思考

生活知識不懂，問AI；職場專業問題卡關，問AI；身體有狀況，問AI；投資理財，我也習慣讓AI分析。如今生活中各種疑難雜症，我已離不開AI，是名副其實的重度使用者。

免疫老化…長者染流感 中風、心梗風險暴增

台灣邁入超高齡社會，全台逾460萬長者因「免疫老化」形成隱形健康危機，尤其流感對長者健康更具威脅。新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳表示，每年全國約有2至3萬人死於流感及肺炎，其中9成都是高齡者。有研究顯示，長者在確診為流感後1至7天，急性心肌梗塞風險暴增至4.7倍，缺血性中風風險攀升至2.9倍。

健康主題館／雞蛋護腦 適量吃有助抗失智

「雞蛋的膽固醇這麼高，到底能不能天天吃？」這個問題困擾不少民眾。台北市社區營養推廣中心營養師陳盈君說，對大多數健康成人而言，適量攝取全蛋並不需要過度擔心膽固醇，尤其蛋黃含膽鹼、卵磷脂等營養素，有助於維持腦部功能，降低失智風險。

健康名人堂／美核准首款冷凍乾燥血漿 災區傷患添生機

可在室溫下儲存，並在數分鐘內混合用於輸血的血漿，在美國已核准上市。美國食品暨藥物管理局（FDA）今年7月29日核准冷凍乾燥血漿Ezplaz的上市許可，成為美國第一個冷凍乾燥血漿製品，適用於需要急救、卻無法立即取得常規冷凍血漿的成年患者，例如大量失血的軍人、遠離醫療機構的嚴重傷病患。

經典美味 台鐵便當熱銷8.7億元 營收創高

台鐵便當深受民眾喜愛，台鐵甚至被稱為「被便當耽誤的鐵道公司」，根據最新統計，去年台鐵便當營收八點七六億元，創歷年新高，較前年成長百分之九點○七，其中排骨便當賣出七一八萬個，穩居銷售冠軍、人氣王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。