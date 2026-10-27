健康名人堂／美核准首款冷凍乾燥血漿 災區傷患添生機

聯合報／ 閻雲

可在室溫下儲存，並在數分鐘內混合用於輸血的血漿，在美國已核准上市。美國食品暨藥物管理局（FDA）今年7月29日核准冷凍乾燥血漿Ezplaz的上市許可，成為美國第一個冷凍乾燥血漿製品，適用於需要急救、卻無法立即取得常規冷凍血漿的成年患者，例如大量失血的軍人、遠離醫療機構的嚴重傷病患

軍事野戰醫院、距離血庫數小時路程的偏鄉診所、電力和冷凍設備失去運作能力的災區，以及緊急運送病患到醫院途中的直升機，都是最適合採用冷凍乾燥血漿的場域。FDA生物製劑評估與研究中心代理主任Karim Mikhail表示，過去無法及時獲得常規冷凍血漿，因大量出血有死亡之虞的緊急傷病患，今後有機會因此度過生死關頭。

可在室溫下儲存運送

一般常規使用血漿，必須冷凍保存，使用前需要解凍，無法馬上使用，這帶給大量出血傷病患極大風險，況且在條件嚴苛的戰場或災區，也可能沒有足夠的冷凍設備。

Ezplaz是冷凍乾燥血漿製劑，根據FDA發布訊息，可在室溫下儲存，就算溫度波動，品質還是維持穩定，而且溶解快速；採用塑膠袋包裝，而非玻璃瓶，降低運送過程中破損的風險；有AB型和A型兩種血型，都含有低滴度抗B抗體，降低發生嚴重排斥或溶血的風險，推出這兩種血型製品，主要為了確定患者血型前，可在緊急情況下使用。

冷凍乾燥血漿製品每份都是完整獨立包裝，包括密封在外層鋁箔袋中的一個單位粉末狀冷凍乾燥血漿，一袋250毫升注射用無菌生理食鹽水、一套無菌輸液裝置和無菌輸血裝置，可在室溫下儲存運送，並在最短時間內以無菌生理食鹽水溶解使用，無需準備其他物品。無法取代常規的冷凍血漿，而是在無法取得冷凍血漿的緊急情況下使用。

美國缺血危機仍嚴峻

FDA核准Ezplaz上市之際，美國正在全力應對全國性的血液供應危機，美國最大血製劑供應機構紅十字會，是有史以來第二次遭到此類衝擊，他們於7月27日表示，美國捐血量已降至四年來夏季最低水準，O型血全國庫存量不到一天，只好限制部分醫院血液供應。

雖然FDA核准Ezplaz上市，但不太可能立即緩解美國面臨的血液短缺。加上美國最常短缺的是紅血球和血小板，而不是血漿。但不管事態多麼嚴峻，Ezplaz獲准上市，已讓一些處於嚴苛環境下的大量出血傷病患，可以得到更多活命的機會。

根據美國2017年12月頒布第115-92號公共法案，冷凍乾燥血漿是首批被列入重點產品清單的產品。該法案授權美國國防部與FDA合作，加速開發和審查用於治療美國軍人面臨嚴重或危及生命疾病的產品。FDA表示，Ezplaz的安全性和其他輸注的血漿製品一樣，醫護人員應了解輸注相關風險，使用前也應仔細閱讀完整的處方箋內容。

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（作者閻雲為台北醫學大學前校長、台灣生醫創新學會理事長）

FDA 偏鄉 病患 捐血

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