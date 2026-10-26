OPAT患者年齡50歲以下偏低 醫：受限請假不易及保險不給付兩大因素

為縮短感染患者住院天數，增加病床周轉率，間接讓急診待床病人盡速住院，緩解急診壅塞，衛福部健保署去年8月起推出「門診靜脈抗生素治療」（OPAT）新制。健保署統計，OPAT患者年齡以50歲以上的中壯年及年長族群居多，新光醫院感染科主任王孝為說，50歲以下患者受限於上班無法請假，每天很難安排至少2小時回到醫院施打抗生素，且還可能無法申請醫療保險等，呼籲健保署應與勞動部、保險業者研議，突破患者所遇到的困境。

王孝為說，OPAT患者年齡以50歲以上的中壯年族群居多，主因是50歲以下患者常受限於每天要上班，若是門診、住院可開立就醫證明方便請假，但OPAT不屬於門診及住院，無法開立就醫證明，上班族也很難每天安排至少2小時回到醫院施打抗生素，即便是70、80歲以上患者，也會受限於子女需要上班，無法每天接送，導致仍須選擇住院治療。

另，返院施打抗生素不屬於門診、住院，商業醫療保險也不給付，民眾意願就會降低。王孝為呼籲，健保署應與勞動部、保險業者研議，突破患者實際上所遇到的困境。健保署醫務管理組副組長陳依婕說，衛福部目前正與金管會溝通，針對與民眾就醫相關如OPAT、居家醫療等議題，於未來保單設計有沒有可能適度的開放。

健保署統計，採OPAT治療，以軟組織感染患者最多。王孝為說，軟組織感染患者多為下肢蜂窩性組織炎，可以用肉眼明確觀察紅腫熱痛等症狀的變化，醫師較放心轉為OPAT。相較於肺炎需胸部X光、泌尿道感染需抽血、驗尿等檢查，患者可能覺得住院追蹤更方便，而不願選擇OPAT。

王孝為指出，特別是肺炎患者常伴隨呼吸衰竭、呼吸虛弱等風險，如果轉為OPAT，患者在家可能沒辦法照顧自己，或是肝膿瘍、骨髓炎等其他感染患者，可能有比較嚴重的發燒、 虛弱，或是需要手術治療等情況，且住院治療時間較長。因此，轉為OPAT需評估患者體質、慢性疾病、居家照顧等。但就其他感染來說，住院天數則是減少最多的。

新制上路前，健保署推估，一年治療人數可達2萬人，而去年8月上路至今年6月，治療人數僅1.2萬人。王孝為說，其實，制度上路後半年內，相關工作著重在急診及感染、泌尿、腎臟、胸腔、血液腫瘤等各科別的門診整合，讓醫師、護理師、藥師、病人熟悉此制度，且直到今年農曆春節長達9天，健保署積極推動OPAT，讓病人人數增加3至4倍，而自今年5月起，將治療計畫天數自5天調整至7天，相信未來病患人數會持續上升。

王孝為觀察，隨著高齡者愈來愈多，2023年至今，急診患者已有上升趨勢，當急診等待住院的患者人數增加，如果醫院不提升住院周轉率，待床的時間勢必增加，OPAT讓醫師多一個選擇，放心的安排住院病人可以回來醫院施打抗生素，並隨時追蹤患者病情，同時也能在收治新的病人，對緩解病房及急診壅塞都有一定的幫助，同時健保署應提高相關給付等誘因鼓勵醫院、醫師推動OPAT。

王孝為提醒，選擇OPAT的感染症患者，返家後應要監控自己的體溫、血壓、心跳、呼吸等，每天應用體溫計測量體溫，看看有沒有發燒，並準備血壓計量測心跳、血壓，如果出現發燒、寒顫、頭暈目眩、虛弱無力等症狀，應盡速到急診就醫，而去年新制上路至今尚未發生類似的情形。