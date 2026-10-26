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上路一年！門診靜脈抗生素治療低於預期 健保署：逐漸擴大正向看待

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
為縮短感染患者住院天數，增加病床周轉率，衛福部健保署去年8月起推出「門診靜脈抗生素治療」（OPAT）新制，最新統計，制度上路至今年6月，11個月治療人數為1.2萬人，其中以軟組織感染治療達5218人最多。示意圖。記者林伯東／攝影
為縮短感染患者住院天數，增加病床周轉率，衛福部健保署去年8月起推出「門診靜脈抗生素治療」（OPAT）新制，最新統計，制度上路至今年6月，11個月治療人數為1.2萬人，其中以軟組織感染治療達5218人最多。示意圖。記者林伯東／攝影

為縮短感染患者住院天數，增加病床周轉率，間接讓急診待床病人盡速住院，緩解急診壅塞，衛福部健保署去年8月起推出「門診靜脈抗生素治療」（OPAT）新制，預計每年20萬名感染患者中，約有一成、2萬人採OPAT治療。但最新統計，制度上路至今年6月，11個月治療人數僅1.2萬人低於預期。治療患者以軟組織感染達5218人最多，住院天數與2023年相比減少最多是「其他感染」，降幅達49.8%。

健保署「門診靜脈抗生素治療」對象共4大類，包括肺炎、尿路感染、軟組織感染及其他感染，經統計，制度上路11個月以來，治療人數達1.2萬人，治療最多為軟組織感染5218人，其次為尿路感染3861人、肺炎1976人及其他感染1328人，總計1萬2133人。若分為醫院及基層診所治療，醫院占比達77.8%，基層診所為22.2%。

對於，治療人數與目標值有所差距，健保署醫務管理組副組長陳依婕說，其實是樂觀、正面看待，當初2萬人為預估值，制度去年上路後，醫院內部各科別需要磨合，且當初設想醫院治療病人較多，實施後基層診所也陸續響應，鼓勵民眾就近到鄰近診所施打抗生素，相信往後治療規模擴大，人數也會愈來愈多，OPAT對增加病房周轉率及緩解急診壅塞多有幫助。

健保分析也發現，門診靜脈抗生素治療患者年齡分佈，最多為60至69歲占21%，其次是70至79歲占20.8%，第三是50至59歲占15.6%。陳依婕說，由此可見，感染症患者多以中壯年、年長者族群為主，如60至79歲患者還能自行就醫多選擇OPAT。

新光醫院感染科主任王孝為表示，過往許多感染症患者需接受抗生素治療，如心臟感染患者需住院一個半月，骨髓感染至少需住院2至3個月接受抗生治療，但隨著患者病情逐漸好轉，一天可能只需施打一次抗生素，但患者卻仍是長期住院，造成病床使用效益下降。

OPAT為患者在病情許可下，又合適的口服抗生素藥物，轉換為每天返回醫院施打抗生素。王孝為表示，OPAT讓病人不需要住院，整天被困在病床上，且還能接受治療，同時活化病床使用及調度，病人心情也獲得改善。

至於，OPAT目的是縮短患者住院天數，健保署統計，制度上路後，目前肺炎平均治療天數為4.86天、尿路感染4.96天、軟組織感染4.58天、及其他感染6.10天，經與2023年相比，住院天數減少最多的是，其他感染降幅達49.8%，其次是軟組織感染降幅41.6%、肺炎降幅為39.4%、尿路感染降幅27.9%。

「病人還在發燒，絕不可能轉為OPAT。」王孝為說，病人治療是否轉為OPAT，除評估病情、臨床數據、生命徵象等是否穩定，還需病人配合。如最近收治一名50多歲泌尿道感染，後續引發腎盂腎炎的女性患者，經3、4天住院治療後，評估應可轉為OPAT，但患者考慮罰法配合返院施打抗生素的時間，仍選擇住院治療。雖健保署、醫院提供OPAT服務，但「病人的選擇還是最重要的」，這是無法強迫的。

部分患者則主動詢問OPAT服務，王孝為指出，最近有名60多歲肝膿瘍男性患者，經手術後合併抗生素治療，以往需住院4至6周接受抗生素治療，但住院一周後，病人主動詢問能否轉為OPAT，評估後，患者於住院2周後轉為OPAT，病人每天到醫院施打抗生素約30分鐘至1小時，就能離開醫院做自己想做的事情。

新制上路後，目前成效與目標有所落差。醫療改革基金會執行長林雅惠說，縮短感染症患者住院時間政策方向值得肯定，但最新數據的達成率約為目標值的6成，健保署應藉由制度上路一年進行檢討，如醫院病房是否真的提升周轉率，是否真的讓重症病人及時住院，且後續追蹤情形，以及醫療端、病人端等方面的困境，特別是床位、急診容易壅塞的醫學中心等應加強檢視評估成效，並增加地區醫院、基層診所參與度，提升治療人數。陳依婕回應，健保署會持續收集意見進行檢討。

健保署 抗生素 急診 衛福部

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