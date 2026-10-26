78歲翁肺炎反覆住院 醫揭推動「打抗生素免住院」最大阻力：保險理賠

78歲的林先生於10幾年前動過攝護腺肥大手術，一度控制良好，但過了75歲後，好幾次因急性尿滯留就診，免疫力大幅下降，加上感冒反覆住院，惡化成肺炎。去年衛福部推出門診靜脈抗生素治療，林先生經醫師評估後，在住家附近診所接受這項服務治療。

林先生及家屬表示，原本擔心離開醫院後，感染是否可能惡化，以及發生藥物過敏、注射部位紅腫或其他不適時該如何處理。後來經過醫師及護理師充分溝通、說明回診安排與異常症狀的處置方式後，決定試看看，因為往返醫院實在是太辛苦了，雖然距離不遠，但要家人陪病也挺花費時間。

林先生說，除了非醫學中心的醫療資源，也很憂慮商業醫療保險，因為沒有住院就不能申請保險。他檢視了保單，OPAT屬門診治療，未必符合住院醫療險的理賠條件，還好是投保實支實付，也包含門診靜脈注射藥物及相關費用，衡量了時間、交通，且病情穩定，接受門診靜脈抗生素治療。

健保署去年8月推動「門診靜脈抗生素治療」（OPAT）方案，讓病情穩定的患者可在門診接受治療，減少住院需求。台安醫院感染科主任楊祖光指出，新制推動一年多，民眾接受度仍有待提升，尤其高齡患者面臨交通、陪同就醫等問題，加上部分病人考量住院保險理賠，成為推廣阻力。

楊祖光表示，近年醫院面臨護理人力不足困境，部分醫院即使有空床，也因缺乏足夠照護人力，無法收治病患。OPAT正好提供另一種選擇，讓不必持續住院、但仍需靜脈注射抗生素的患者，改由門診完成療程，既能減輕病房負擔，也能保留住院資源給真正需要的重症患者。

政策立意良善，實際執行卻面臨挑戰。楊祖光指出，目前感染症患者以高齡者居多，若每天必須往返醫院注射抗生素，交通是一大問題。另外，商業保險也是影響患者意願的因素，部分民眾原本住院可以申請保險理賠，改為門診治療後，擔心失去相關保障。

楊祖光坦言，即使醫療團隊詳細說明治療方式，病人仍會依照自身生活條件評估是否接受。以台安醫院為例，目前採用OPAT的患者仍不到10人，顯示新制在臨床推廣還有一段路要走。未來發展方向不僅是門診治療，也包括在宅急症照護，讓符合條件的失能長者、長照機構住民，不必頻繁往返醫院，就能在家中或機構接受醫療團隊照護。