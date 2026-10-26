花蓮卓清村傳承原民農耕智慧 登聯合國生物多樣性公約報告

聯合國「生物多樣性公約」第17屆締約方大會（COP17）正在亞美尼亞舉行。花蓮縣卓溪鄉卓清村傳承原住民族農耕智慧的案例，收錄在聯合國生物多樣性公約的獨立報告。

財團法人慈心有機農業發展基金會今天發布新聞稿，聯合國「生物多樣性公約」第17屆締約方大會正在亞美尼亞舉行，由國際原住民族與在地社群夥伴共同編撰的重量級獨立報告「地方生物多樣性展望（LBO）」第3版，20日已在大會現場向全球發布，慈心有機農業發展基金會與花蓮卓溪布農族人的里山實踐，為全球56個精選實證案例之一。

慈心基金會指出，這份匯聚全球56個社區自主守護生物多樣性實踐的獨立旗艦報告中，來自花蓮縣卓溪鄉卓清村的案例「復振台灣原住民族農業智慧，修復與自然的關係」，不但是台灣首度登上LBO國際報告的案例，更向國際社會展現了原住民族農耕智慧在當代生態保育與永續發展中的關鍵價值。

慈心基金會介紹，卓清村緊鄰玉山國家公園與拉庫拉庫溪流域，擁有豐富的自然資源與布農族傳統農耕智慧。自2013年起，部落返鄉青年率先發起倡議，決定減少對化學農業資材的依賴，逐步轉向有機耕作。

2014年，在玉山國家公園管理處協調民間企業玉山銀行的支持下，慈心基金會正式投入資源與技術支持，與卓清村布農部落建立長期夥伴關係，共同推動有機農業、傳統作物保存、生態環境維護及跨世代食農教育。

2018年，在農業部林業及自然保育署花蓮分署的支持下，布農部落成立由女性成員投入推動的「布農豆豆班」，將有機農業與文化傳承更緊密地結合，也持續守護布農族傳統農耕智慧與里山地景。

慈心基金會也協助規劃「布農里山農耕接傳人培訓計畫」、建立校園學習菜園，並推動「從菜園到餐桌」等體驗活動，讓布農族的農業與飲食文化重新走入日常生活。

慈心基金會表示，為了連結長者的智慧與青年世代的活力，「接傳人培訓計畫」透過長者與青年共同參與，每月進行田間作物、生態觀察及農耕實作，也透過集體耕作、學習傳統飲食文化與共享餐食等方式，讓農耕知識不只被記錄，而能持續在生活中被實踐、傳承與活化。

慈心基金會指出，卓清村已成功轉型20公頃農田為有機耕作，並妥善保存17種傳統豆類與11種穀物品種；在生物多樣性提升方面，卓清農地與周邊流域記錄到22種瀕危動物與3種瀕危植物，展現極高的生態價值。

另為提升跨世代學習與能力發展，慈心基金會於卓清村內小學設立布農學習菜園，將傳統作物融入校園午餐，從小培養土地倫理與文化認同，落實在地扎根教育，為台灣原住民部落的永續發展樹立了全新典範。