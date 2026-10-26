1周3波東北季風！北東降雨機率增「低溫下探20度」 煙花最快明升級強颱

明天起受3波東北季風影響，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天起受到第1波影響，北東降雨機率增，低溫下探20度，第2波及第3波東北季風則分別於周六及下周一接力來襲；另外，煙花最快明天白天升級成強烈颱風，並朝日本南方海面前進，對台灣沒有影響。

賴欣國說，煙花颱風增強迅速，最快明天白天增強為強烈颱風，未來5天朝偏西至西北西方向移動，之後北轉朝日本南方海面前進，對台灣沒有影響。

天氣部分，賴欣國指出，未來1周受到3波東北季風影響，但強度都不強。明天起第1波開始影響，明、後天（27、28日）桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，午後南部山區有零星短暫降雨，明晚至後天清晨，東北部需留意局部較大雨勢。

周四、周五（29、30日）環境風場轉為東風，迎風面的基隆北海岸、東半部有局部降雨，午後南部山區有零星短暫降雨；周六（31日）受到第2波東北季風增強影響，桃園以北、東北部有局部短暫降雨，花東也有零星降雨。

周日（11月1日）環境風場再轉為東風，僅大台北、東半部有雨；下周一（11月2日）受到第3波東北季風影響，北部、東半部降雨機率再增加。

溫度部分，賴欣國表示，未來3波東北季風強度不強，明、後天北台灣高溫降至24、25度，周四、周五回升，周六高溫再降至26度，周日再回升，下周一受到第3波影響，北台灣高溫再降至25度。

中南部部分，未來1周高溫維持在28至30度；低溫部分，明天至周四清晨，中部以北約20至22度，南部約22、23度。