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冬衣準備！3波東北季風接力「恐跌破20度」 煙花最快明升強颱

中央社／ 台北26日電
未來一周預計有3波東北季風影響，期間迎風面北部及東半部易有短暫雨，高溫略降。聯合報記者潘俊宏／攝影
未來一周預計有3波東北季風影響，期間迎風面北部及東半部易有短暫雨，高溫略降。聯合報記者潘俊宏／攝影

交通部中央氣象署今天表示，未來一周預計有3波東北季風影響，首波自明天起至28日，接著31日影響1天，11月2日迎第3波，期間迎風面北部及東半部易有短暫雨，高溫略降。

氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天東北季風增強，預計持續影響至28日，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨；其中，明天晚間至28日清晨東北部地區注意有局部較大雨勢。

賴欣國表示，29日、30日東北季風減弱，環境轉偏東風，基隆北海岸、東半部地區偶有短暫雨。第2波東北季風預計31日短暫影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島再轉為有局部短暫雨的天氣。

賴欣國說，11月1日東北季風減弱，環境轉偏東風，大台北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。11月2日第3波東北季風增強，北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，賴欣國指出，第1波東北季風影響期間，北台灣高溫約攝氏24、25度，低溫約20、21度，局部地區可能會再低1、2度；29日、30日東北季風減弱，北台灣高溫可回升至28度；31日東北季風增強，再微降至26度；11月1日略回升2度後，11月2日又降回25、26度。

賴欣國提到，中南部未來一周氣溫變化不大，各地低溫約22至24度，白天高溫約28至30度。

另外，賴欣國說，今年第30號颱風煙花下午約在距離台灣東方4500公里的海面上，最快明天增強為強颱，預計10月底緩慢北轉往日本南方海面前進，主要在海面活動，對台灣無直接影響，對日本威脅也偏低。

賴欣國提醒，29日夜晚至隔天清晨，苗栗至嘉義易有霧；明天至30日適逢年度大潮，西部沿海、金門及馬祖在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易及局部淹水現象。

東北季風 恆春 氣象署 低溫

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