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台鐵便當去年營收達8.76億元創新高 經典排骨狂賣718萬個稱霸

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2025年台鐵便當營收8.76億元，創歷年新高，較前年成長9.07%，其中排骨便當賣出718萬個，穩居銷售冠軍。聯合報系資料照
2025年台鐵便當營收8.76億元，創歷年新高，較前年成長9.07%，其中排骨便當賣出718萬個，穩居銷售冠軍。聯合報系資料照

台鐵便當深受民眾喜愛，台鐵甚至被稱為「被便當耽誤的鐵道公司」，根據統計，2025年台鐵便當營收8.76億元，創歷年新高，較前年成長9.07%，其中排骨便當賣出718萬個，穩居銷售冠軍。

台鐵便當是不少人心中回憶的味道，受歡迎程度甚至讓台鐵有「被便當耽誤的鐵道公司」的封號。台鐵2024年公司化首年虧損137.9億元，但當年便當年營收高達8億6300萬元，根據台鐵統計，2025年台鐵便當營收再創高峰，達到8.76億元。

台鐵表示，2019年為台鐵便當銷售數量最高的1年，共賣出1054萬個便當，去年銷售數量雖未創下紀錄，但營收8.76億元，卻創歷年新高，較2024年增加7289萬元，成長9.07%。

台鐵指出，去年台鐵便當銷售數量前3名，依序為排骨便當為718萬個、雞腿便當為56萬個、高雄好事成雙便當為26萬個。

賣出最多便當前3名車站依序為台北車站265萬個、新左營車站80萬個、板橋車站68萬個；其中，台北餐旅分處是6家餐旅分處生產與銷售量最高的生產據點，去年共生產350萬7698個便當。

針對台鐵便當今年銷售展望，台鐵表示，持審慎樂觀看法，除持續精進長銷便當品質外，也將結合節慶活動、在地食材及台灣優質農產品推出特色便當，擴大服務客群可維持良好銷售表現，便當營收待年度完整數據後再對外提供。

台鐵表示，目前台鐵便當產製作業及產量均符合營運及旅客需求，原中央廚房的規劃依實際銷售狀況滾動檢討中，未來將依旅運需求、營運規模及整體資源配置情形審慎評估，以確保便當品質與供應服務。

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