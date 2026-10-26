快訊

蔡康永待到最後！讚蔣萬安致詞有感情 談大陸粉絲「道別也道歉」

原廠藥換學名藥害血壓、血脂飆高？醫揭關鍵：先查這2件事

中職／前36年只有5人 郭天信、李凱威都集2次盜壘失敗寫史上首見紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園萬聖城今晚熱鬧登場 史努比變裝賣萌、9座藝術裝置吸睛

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2026桃園萬聖城結合PEANUTS角色與萬聖節元素，打造充滿南瓜、巫師及奇幻氛圍的主題玩具屋，邀請大小朋友走進史努比的冒險世界。圖／桃園市觀旅局提供
2026桃園萬聖城結合PEANUTS角色與萬聖節元素，打造充滿南瓜、巫師及奇幻氛圍的主題玩具屋，邀請大小朋友走進史努比的冒險世界。圖／桃園市觀旅局提供

2026桃園萬聖城演唱會將於今晚熱鬧登場，今年首次攜手全球人氣角色史努比（Snoopy），打造充滿驚喜的萬聖節冒險。儘管受到薔琵颱風影響，導致原訂24日舉辦的活動順延，市府仍於颱風後積極復展，讓演唱會順利開唱。觀旅局表示，活動將持續至11月1日，在桃園藝文廣場、綠1公園及綠2公園登場，結合限定藝術裝置、動畫秀、變裝大賽及親子活動，邀請大小朋友一起歡度萬聖節。

今年桃園萬聖城以史努比為主角，結合大溪老街、桃園國際機場、永安漁港、拉拉山等桃園特色景點，繪製7款限定城市視覺，並打造9座特色藝術裝置。主舞台每晚6點起，每半小時展演5分鐘史努比限定動畫秀，帶領遊客探索桃園城市魅力。

現場裝置融入南瓜、幽靈等萬聖節元素，包括戴著紫色巫師帽、趴在捷運綠線G11藝文特區站出入口草地上的史努比，以及躺在紅色狗屋屋頂的「Snoopy好宅」，還有巨大南瓜及吸血鬼造型史努比，打造期間限定拍照場景，假日另有史努比見面會。

觀旅局表示，今晚演唱會將邀請黃偉晉、派偉俊、粗大Band、ANGLE安吉、OUBA MUSIC金琳及裵晟秀等歌手輪番演出。31日萬聖節當天則將舉辦個人、團體及寵物組變裝大賽，中午12點至下午2點開放現場報名，晚間還有DJ電波狂歡派對。

活動期間另安排親子劇場、MOMO家族見面會、兒童萬聖派對及捷運綠線G11站開箱等活動。市府提醒，假日提供新永和市場停車場及桃園火車站免費接駁車，中午12點起每20分鐘一班，搭乘還可獲得限量萬聖小禮物，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往同樂。

2026桃園萬聖城打造期間限定「Snoopy好宅」藝術裝置，史努比悠閒躺在經典紅色狗屋屋頂，模樣可愛吸睛，成為活動熱門拍照場景。圖／桃園市觀旅局提供
2026桃園萬聖城打造期間限定「Snoopy好宅」藝術裝置，史努比悠閒躺在經典紅色狗屋屋頂，模樣可愛吸睛，成為活動熱門拍照場景。圖／桃園市觀旅局提供

2026桃園萬聖城攜手全球人氣角色史努比，打造9座特色藝術裝置，史努比從巨大南瓜中探出頭，搭配繽紛燈光，營造濃厚萬聖節氛圍。圖／桃園市觀旅局提供
2026桃園萬聖城攜手全球人氣角色史努比，打造9座特色藝術裝置，史努比從巨大南瓜中探出頭，搭配繽紛燈光，營造濃厚萬聖節氛圍。圖／桃園市觀旅局提供

2026桃園萬聖城結合捷運綠線即將通車話題，史努比戴上紫色巫師帽，趴在G11藝文特區站出入口旁草地上，迎接遊客到訪。圖／桃園市觀旅局提供
2026桃園萬聖城結合捷運綠線即將通車話題，史努比戴上紫色巫師帽，趴在G11藝文特區站出入口旁草地上，迎接遊客到訪。圖／桃園市觀旅局提供

桃園 史努比 萬聖節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／高雄衛武營萬聖節大南瓜搶先曝光 10月30日活動登場

去年爆吸60萬人！高雄衛武營大南瓜「最後1年」 充氣測試吸睛

香港蘭桂坊「萬聖月」 變裝派對封路擠爆

萬聖節、演唱會雙重夾擊… 新皇崗開通才半個月 深夜竟塞爆

相關新聞

桃園萬聖城今晚熱鬧登場 史努比變裝賣萌、9座藝術裝置吸睛

2026桃園萬聖城演唱會將於今晚熱鬧登場，今年首次攜手全球人氣角色史努比（Snoopy），打造充滿驚喜的萬聖節冒險。儘管受到薔琵颱風影響，導致原訂24日舉辦的活動順延，市府仍於颱風後積極復展，讓演唱會順利開唱。觀旅局表示，活動將持續至11月1日，在桃園藝文廣場、綠1公園及綠2公園登場，結合限定藝術裝置、動畫秀、變裝大賽及親子活動，邀請大小朋友一起歡度萬聖節。

桃園大竹獅子會贈「轉角有愛桃洗車」 方便街友沐浴傳遞溫暖

桃園市社會局表示，大竹獅子會為提升街友生活品質，日前捐贈街友「轉角有愛桃洗車（沐浴車）」，展現民間投入公益、關懷弱勢的行動力，為有沐浴需求的街友提供更便利、友善的服務。

暗夜2度偷倒廚餘全都錄 桃園科技執法揪出違規餐飲業者

桃園市中壢區舊興仁市場溝渠近日遭棄置大量油汙及廚餘，造成阻塞並散發惡臭，影響周邊環境衛生。市府接獲民眾陳情後，透過現場訪查、架設縮時攝影機並比對周邊監視影像，查出市場內一家餐飲業者於10月3日及4日凌晨，兩度將廚餘及汙水倒入水溝。桃園市環保局表示，已依廢棄物清理法開罰2次，並要求業者限期改善。

砂源不足苗栗竹南崎頂海水浴場沙灘回不來 縣府擬離岸堤或砂腸袋養灘

苗栗縣竹南鎮崎頂里至後龍鎮海寶里屬中潛勢海岸侵蝕，縣府2024年啟動二級海岸防護計畫，但因受北邊新竹漁港，及南邊龍鳳漁港凸堤影響砂源不足，包括崎頂海水浴場沙灘回不來，縣府水利處研判目前填砂補充，一下子就流失幾乎無效，爭取離岸堤或砂腸袋工程固砂養灘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。