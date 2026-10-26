桃園萬聖城今晚熱鬧登場 史努比變裝賣萌、9座藝術裝置吸睛

2026桃園萬聖城演唱會將於今晚熱鬧登場，今年首次攜手全球人氣角色史努比（Snoopy），打造充滿驚喜的萬聖節冒險。儘管受到薔琵颱風影響，導致原訂24日舉辦的活動順延，市府仍於颱風後積極復展，讓演唱會順利開唱。觀旅局表示，活動將持續至11月1日，在桃園藝文廣場、綠1公園及綠2公園登場，結合限定藝術裝置、動畫秀、變裝大賽及親子活動，邀請大小朋友一起歡度萬聖節。

今年桃園萬聖城以史努比為主角，結合大溪老街、桃園國際機場、永安漁港、拉拉山等桃園特色景點，繪製7款限定城市視覺，並打造9座特色藝術裝置。主舞台每晚6點起，每半小時展演5分鐘史努比限定動畫秀，帶領遊客探索桃園城市魅力。

現場裝置融入南瓜、幽靈等萬聖節元素，包括戴著紫色巫師帽、趴在捷運綠線G11藝文特區站出入口草地上的史努比，以及躺在紅色狗屋屋頂的「Snoopy好宅」，還有巨大南瓜及吸血鬼造型史努比，打造期間限定拍照場景，假日另有史努比見面會。

觀旅局表示，今晚演唱會將邀請黃偉晉、派偉俊、粗大Band、ANGLE安吉、OUBA MUSIC金琳及裵晟秀等歌手輪番演出。31日萬聖節當天則將舉辦個人、團體及寵物組變裝大賽，中午12點至下午2點開放現場報名，晚間還有DJ電波狂歡派對。

活動期間另安排親子劇場、MOMO家族見面會、兒童萬聖派對及捷運綠線G11站開箱等活動。市府提醒，假日提供新永和市場停車場及桃園火車站免費接駁車，中午12點起每20分鐘一班，搭乘還可獲得限量萬聖小禮物，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往同樂。

2026桃園萬聖城打造期間限定「Snoopy好宅」藝術裝置，史努比悠閒躺在經典紅色狗屋屋頂，模樣可愛吸睛，成為活動熱門拍照場景。圖／桃園市觀旅局提供

2026桃園萬聖城攜手全球人氣角色史努比，打造9座特色藝術裝置，史努比從巨大南瓜中探出頭，搭配繽紛燈光，營造濃厚萬聖節氛圍。圖／桃園市觀旅局提供