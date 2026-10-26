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2歲罕病童跨海求藥半年！石崇良坦言制度有障礙：將檢討簡化程序

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
2歲大的「蘇打餅」罹患極罕見的早發性嬰兒頑固癲癇疾病，為了尋找幼兒專用的液態藥劑，家長花了近半年時間才在瑞士買到藥物，跨海求藥之路漫長艱辛。圖／唐婉倫提供
2歲大的「蘇打餅」罹患極罕見的早發性嬰兒頑固癲癇疾病，為了尋找幼兒專用的液態藥劑，家長花了近半年時間才在瑞士買到藥物，跨海求藥之路漫長艱辛。圖／唐婉倫提供

罕見疾病病童用藥「一藥難求」，急需衛福部伸出援手。本報今報導，2歲多「蘇打餅」出生半個月時，因臉部漲紅及呼吸困難而輾轉就醫，直到反覆癲癇，基因檢測確診為罕見疾病「早發性癲癇腦病變第53型」，但國內並未引進頑固性癲癇幼兒液劑用藥，家屬跨海求藥近半年，這才取得藥物

「不求健保給付，只希望孩子需要的藥，能夠合法、穩定地取得。」「蘇打餅」媽媽唐婉倫說，兒子是全台首例罕見基因疾病-頑固性癲癇幼兒個案，並無有效治療藥物，只能症狀治療，透過抗癲癇藥物緩解全身僵硬等異狀。

為了讓孩子病情穩定，唐婉倫尋找國外液劑藥品，經透過衛福部「個人自用藥品專案進口」申請，原以為能順利取得藥物，但病家須自行尋找藥品來源，又因藥物涉及管制藥品規範，個人申請進口，程序複雜，且有諸多限制。她呼籲，罕病認定應有更具彈性的機制，政府應建立特殊藥品取得管道，醫師依病童需求開立藥物後，家長不必獨自承擔跨國尋藥的重擔。

對此，衛福部長石崇良今出席「2026超高齡行動峰會－迎接超高齡斷崖 五大關鍵倡議論壇」前受訪表示，罕病患者用藥與一般藥品不同，由於市場規模小，沒有藥商願意特別去代理進口。衛福部目前在法規方面多予以鬆綁，也就是說，藥品不需要台灣的藥證，只要被國健署罕病委員會認定為罕藥，就可以採專案進口方式進口。

但目前申請專案進口罕藥程序為，先由病人或病人家屬提出需求後，經過食藥署給予專案進口輸入許可，再經過健保審議。石崇良說，這一連串程序下來，他也發現，這樣的過程確實存在著有一些障礙，因這個程序涉及國健署、食藥署及健保署, 目前已進行內部檢討，如何去平行的縮短這個申請藥品的時間。

石崇良說，他也特別了解，此藥品為管制藥品在管理上更為嚴格，因此程序上確實有需要再檢討，所以也會一併檢討管制藥品法規，讓需要用藥的病童能盡快用到所需的藥物。

石崇良 癲癇 罕見疾病 藥物 衛福部

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