原廠藥換學名藥害血壓、血脂飆高？醫揭關鍵：先查這2件事

原廠藥被換成學名藥，真的會讓血壓、膽固醇突然失控嗎？近日有民眾在社群平台發文，抱怨家人長期服用高血壓、高血脂藥物，卻在不知情下被更換為學名藥，質疑健保制度及學名藥療效，引發網友熱議。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，合格學名藥與原廠藥的治療效果通常不會有太大差異，若血壓、血脂突然飆高，應優先檢視患者本身健康狀況及服藥遵從性，而非直接認定是換藥造成。

林謂文指出，臨床上遇到患者血壓、血脂控制不佳，首先會確認病情是否惡化，以及近期生活習慣有無改變。例如睡眠不足、情緒波動、天氣變化，都可能影響血壓。飲食不節制、攝取過多油脂或熱量，也可能導致血脂異常。

其次是服藥遵從性。林謂文表示，慢性病患者必須長期規律用藥，但部分長者可能因記憶力退化、忘記服藥，甚至自行停藥，導致原本穩定的病情失去控制。偶爾忘記一次未必立即造成嚴重影響，但若連續數天未服藥，就可能增加疾病控制不佳的風險，尤其出國旅遊、外出時，更應事先準備足夠藥物。

至於學名藥是否真的不如原廠藥？林謂文說，原廠藥專利到期後，其他藥廠便可生產相同有效成分的藥品。依國內藥品管理規範，符合相關要求的學名藥，必須具備相應的品質、安全性及療效，並非價格較低就代表品質不好。

不過，原廠藥與學名藥畢竟由不同藥廠製造，賦形劑、製程等可能有所差異，少數患者換藥後可能出現不適或個別反應。若換藥後確實發現血壓、血脂數值異常，仍應回診與醫師討論，釐清是否與藥物、服藥方式或其他健康因素有關。

林謂文坦言，原廠藥被替換，背後涉及藥品供應、醫院採購及健保藥價政策等多重因素。台灣市場規模相對有限，加上藥價較低，當國際藥廠面臨原料、物流或供貨問題時，可能優先供應其他市場，導致國內出現缺藥情形。

不過，國產學名藥在維持藥品供應穩定方面扮演重要角色，尤其原廠藥缺貨時，學名藥可作為替代選擇，可說是「救援投手」，避免患者面臨無藥可用的困境。原廠藥與學名藥若能並存，也有助於提升用藥選擇及供應韌性。

林謂文提醒，民眾不必對學名藥抱持負面印象，也不應因換藥就自行停藥。高血壓、高血脂患者應規律服藥、維持良好生活習慣及定期追蹤，才是穩定控制病情的關鍵。若對藥品更換有疑慮，應主動詢問醫師或藥師，切勿自行調整劑量或中斷治療。