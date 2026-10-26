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連假急診人少！石崇良：加成給付、UCC奏效 華山市場據點拚春節前啟用

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良說，今天是連假第3天，適逢星期一，經統計，基層診所開診率已達75%，醫院也逐漸恢復部分門診，對緩解急診壅塞有一定幫忙。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良說，今天是連假第3天，適逢星期一，經統計，基層診所開診率已達75%，醫院也逐漸恢復部分門診，對緩解急診壅塞有一定幫忙。記者沈能元／攝影

上周六起光復節3天連假，但受到中度颱風薔琵襲台影響，周五放颱風假，可說是連放4天假期，雖然各地仍傳出零星災情，全國醫學中心急診就醫患者明顯減少。衛福部石崇良說，經統計，今天是連假第3天，適逢星期一，基層診所開診率已達75%，醫院也逐漸恢復部分門診，對緩解急診壅塞有一定幫忙，但近日通報就醫患者以外傷居多，呼籲大家在颱風時應留在安全地方，沒有必要不要外出。

石崇良今出席「2026超高齡行動峰會－迎接超高齡斷崖 五大關鍵倡議論壇」前受訪表示，衛福部於本月雙十連假前宣布，截至今年底前連續假日中，不論是基層診所及醫院門診、急診給予診察費、護理費、藥師服務費等加成50%，且80%的加成部分給予出勤人員，希望大家在休息的時候，第一線醫護人員仍然持續在守護大家。

至於「周日及國定假日輕急症中心」（UCC）也於周日提供醫療服務，石崇良表示，去年約也是在11月左右推行UCC，以分流輕症的急症患者，目前全國共有13處，而台南市昨新增一處「大安婦幼醫院」將於11月起加入服務，主要是台南市目前的永川醫院開診後。病人量其實不少，平均每天都逾100人以上，有效緩解附近醫學中心急診人流。因此，台南市衛生局評估後在中西區新增一處。

石崇良說，台南新增UCC會延續至連假及明年春節假期，而台北市衛生局與台大醫院也評估在華山市場新增UCC，但目前還在布建中，希望能盡快完成，一旦啟用會與大家宣布，並希望可以於明年春節連假前上路。而其他縣市若要新增UCC，衛福部都保留彈性，若各縣市衛生局評估後認為有需要都可以提出申請。尤其，衛福部今年8月起調整實施合理門診量，因此增加假日就醫需求，而可向健保署提出設立UCC。

健保署於今年10至12月連假期間，啟動「加成獎勵」鼓勵醫療院所開診。門診連續假日的「周日」，其門診診察費、藥事服務費加成 50%。急診、住院連續假日「每天」的急診及住院診察費、護理費、藥事服務費加成 50%，健保共挹注約2.5億元，其中超過8成將給相關人員。

石崇良 連假 急診 衛福部

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