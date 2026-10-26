連放二天颱風天 醫療院所休診民怨不便！醫界籲：別把方便當理所當然

薔琵颱風來襲，部分縣市宣布停班停課二天，不少醫療院所暫停一般門診，有些人抱怨，看病、領藥都不方便。台北市醫師公會顧問洪德仁表示，台灣醫療可近性高，民眾早已習慣隨時有醫師看診，甚至認為颱風天診所也應照常營業，但醫護人員同樣面臨通勤風險，不能只要求醫療服務不中斷，卻忽略醫護的生命安全。

颱風影響期間，雙北多家醫院調整門診服務，部分醫院開設颱風特別門診，急診及住院服務則持續運作。洪德仁指出，颱風天停班停課，主要目的就是降低民眾外出可能遭遇的危險，醫療從業人員也不例外。醫師、護理師及其他醫事人員必須離開住家、前往醫療院所，途中同樣可能遭遇強風豪雨，社會應給予理解與尊重。

「就醫是國民的權利，自我健康照顧也是每個人的義務。」洪德仁強調，台灣就醫實在太方便了，形成「只要有需求，醫療院所就應提供服務」的觀念，甚至連輕微不適，也希望醫學中心急診能立即處理。但是，急診主要任務是搶救危急病人，若大量非緊急患者湧入，不僅增加醫護負擔，也可能排擠真正需要急救的醫療資源。

洪德仁認為，民眾應建立自我健康照顧能力，尤其慢性病患者，更應養成提前備藥的習慣。颱風來襲前，氣象預報及相關警報通常已提前發布，高血壓、糖尿病等慢性病患者，應事先確認藥物是否充足，而非等到風雨最強、診所休診時，才發現無藥可吃，增加不必要的外出風險。

對於假日及特殊天候的就醫需求，洪德仁指出，健保署已透過假日門診加成獎勵，鼓勵基層診所提供服務，並推動假日急症中心（UCC），讓發燒、腸胃不適、簡單外傷等輕急症患者，有醫學中心急診以外的就醫選擇。

健保署今年也編列約2.5億元，獎勵10月至12月連假期間提供醫療服務的院所，希望增加基層開診量能，減輕急診壓力。不過，UCC在不同地區的分流成效仍有差異，相關措施仍須持續檢討。

洪德仁指出，從這次薔琵颱風期間醫院急診的服務情形觀察，並未出現全面性就醫需求暴增的狀況，整體仍在可提供服務的範圍內，顯示民眾並非所有身體不適都必須立即前往急診，才不會占用真正需要急救的危急病患的醫療資源。