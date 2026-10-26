快訊

「晶圓廠打工人的一天」遊戲紅到海外！玩家實測工程師日常 崩潰喊：根本監獄

日本前首相福田康夫逝世！享壽90歲 曾創父子兩代任日相歷史

高雄長庚名醫上班突倒下！葉克膜搶救仍不治 年僅45歲留稚兒

聽新聞
0:00 / 0:00

連放二天颱風天 醫療院所休診民怨不便！醫界籲：別把方便當理所當然

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
薔琵颱風來襲，全縣各大醫院除急診正常運作，多數門診及檢查都停止或有調整，但開設颱風特別門診，醫籲災害前應事先確認慢性病藥物是否充足，做好健康管理。聯合報系資料照
薔琵颱風來襲，全縣各大醫院除急診正常運作，多數門診及檢查都停止或有調整，但開設颱風特別門診，醫籲災害前應事先確認慢性病藥物是否充足，做好健康管理。聯合報系資料照

薔琵颱風來襲，部分縣市宣布停班停課二天，不少醫療院所暫停一般門診，有些人抱怨，看病、領藥都不方便。台北市醫師公會顧問洪德仁表示，台灣醫療可近性高，民眾早已習慣隨時有醫師看診，甚至認為颱風天診所也應照常營業，但醫護人員同樣面臨通勤風險，不能只要求醫療服務不中斷，卻忽略醫護的生命安全。

颱風影響期間，雙北多家醫院調整門診服務，部分醫院開設颱風特別門診，急診及住院服務則持續運作。洪德仁指出，颱風天停班停課，主要目的就是降低民眾外出可能遭遇的危險，醫療從業人員也不例外。醫師、護理師及其他醫事人員必須離開住家、前往醫療院所，途中同樣可能遭遇強風豪雨，社會應給予理解與尊重。

「就醫是國民的權利，自我健康照顧也是每個人的義務。」洪德仁強調，台灣就醫實在太方便了，形成「只要有需求，醫療院所就應提供服務」的觀念，甚至連輕微不適，也希望醫學中心急診能立即處理。但是，急診主要任務是搶救危急病人，若大量非緊急患者湧入，不僅增加醫護負擔，也可能排擠真正需要急救的醫療資源。

洪德仁認為，民眾應建立自我健康照顧能力，尤其慢性病患者，更應養成提前備藥的習慣。颱風來襲前，氣象預報及相關警報通常已提前發布，高血壓、糖尿病等慢性病患者，應事先確認藥物是否充足，而非等到風雨最強、診所休診時，才發現無藥可吃，增加不必要的外出風險。

對於假日及特殊天候的就醫需求，洪德仁指出，健保署已透過假日門診加成獎勵，鼓勵基層診所提供服務，並推動假日急症中心（UCC），讓發燒、腸胃不適、簡單外傷等輕急症患者，有醫學中心急診以外的就醫選擇。

健保署今年也編列約2.5億元，獎勵10月至12月連假期間提供醫療服務的院所，希望增加基層開診量能，減輕急診壓力。不過，UCC在不同地區的分流成效仍有差異，相關措施仍須持續檢討。

洪德仁指出，從這次薔琵颱風期間醫院急診的服務情形觀察，並未出現全面性就醫需求暴增的狀況，整體仍在可提供服務的範圍內，顯示民眾並非所有身體不適都必須立即前往急診，才不會占用真正需要急救的危急病患的醫療資源。

颱風 醫界 薔琵颱風 停班停課

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「薔琵」颱風攪局變4天連假 醫學中心急診不見壅塞 醫揭關鍵2大原因

颱風後忙清掃…譚敦慈籲「3大感染風險」 泡水食物別吃、飲水務必煮沸

影／遊越南發燒吞藥、返台仍確診 高雄增3例境外登革熱

聯合報社論／避免因選舉忽略防颱，賴清德也逆洋流？

相關新聞

高雄長庚骨科醫師許傑程醫院倒下 葉克膜急救仍回天乏術年僅45歲

高雄醫學中心近日頻傳醫師去世噩耗，在高醫心臟內科醫師朱志生不幸車禍去世之後，高雄長庚醫院骨科主治醫師許傑程也在上班時突然倒下昏迷，使用葉克膜急救仍宣告不治，年紀不到45歲，家中遺留稚兒，消息傳開後，院內醫護與病患皆感震驚與不捨。

連假收假日國道多起追撞事故 下午11處壅塞路段曝光

今天是光復連假收節日，截至上午11時共發生4件事故，上午國道壅塞路段主要為國1南向中壢至平鎮系統、北向汐止系統至五堵路段，預估下午重點車多路段為國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11路段。

連放二天颱風天 醫療院所休診民怨不便！醫界籲：別把方便當理所當然

薔琵颱風來襲，部分縣市宣布停班停課二天，不少醫療院所暫停一般門診，有些人抱怨，看病、領藥都不方便。台北市醫師公會顧問洪德仁表示，台灣醫療可近性高，民眾早已習慣隨時有醫師看診，甚至認為颱風天診所也應照常營業，但醫護人員同樣面臨通勤風險，不能只要求醫療服務不中斷，卻忽略醫護的生命安全。

台鐵今加開4班台北-台中區間快疏運 每班可載1500人次

因應光復連假返鄉、返工需求，強化「雙鐵運具聯防」機制，發揮鐵路疏運量能，台鐵公司表示，今天預計加開4列次區間快車，台北至台中行駛時間約2小時10分，每列次可搭載約1500人次

AI假影片賣八珍糕 譚敦慈怒：「我不吃甜食」 自曝有糖尿病家族史

AI生成技術遭不肖業者濫用，連「無毒教母」也成為詐騙工具。林口長庚醫院臨床毒物中心前護理師譚敦慈近日在臉書發文示警，詐騙集團長期盜用她的照片、聲音，利用AI合成影片推銷食品、清潔劑及水管疏通劑，最近甚至冒名販售「紅棗山藥八珍糕」，氣得直呼離譜：「我根本不吃甜食。」

搶颱風後恢復生產 9縣市今公告納農業天然災害現金救助範圍

薔琵颱風造成全台多地農業災損，農業部今中午公告新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及台東縣等9縣市，納入農業天然災害現金救助及低利貸款範圍，協助受災農漁民減輕損失、盡速恢復生產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。