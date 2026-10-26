社會超高齡挑戰 蕭美琴：持續擴大長照服務、預算投入

副總統蕭美琴26日出席「2026超高齡行動峰會-迎戰超高齡斷崖 五大關鍵倡議」。她表示，台灣在2025年已正式邁入超高齡社會，面對醫療照護、勞動力及家庭支持交織的複合性挑戰，政府持續擴大長照服務及預算投入，從三大面向落實高齡照顧政策。

蕭美琴致詞指出，台灣在2025年已正式邁入超高齡社會，等於每五位國人就有一位是65歲以上的長輩。超高齡社會涉及醫療照護、勞動力與家庭支持交織的複合性挑戰，因此需要複合性解方，沒有任何單一方案能適用於所有人。

蕭美琴說，當長輩能持續在社區中傳承寶貴經驗，年輕世代也能發揮創意及科技專長，並在家庭及職場中建立跨世代的支持網絡，高齡化就不再只是社會的負擔，反而能成為促進社會創新、展現台灣生命力的關鍵契機。

她提到，台灣擁有國際頂尖的醫療及健保制度，自推動長照2.0政策以來，政府持續擴大長照服務及預算投入，並獲得相當高的滿意度，但這不代表政府不需要持續擴大與精進。

她也說，十年前，前總統蔡英文剛上任時，中央政府投入長照的年度預算約50億元，如今已超過1,100億元，十年間成長20多倍，不僅反映社會需求，同時展現政府重視長照及高齡照顧政策的決心。

蕭美琴表示，總統親自主持「健康台灣推動委員會」，並推動「健康台灣深耕計畫」，衛福部也全面啟動「888計畫」，針對三高進行預防，從根本協助民眾建立良好的健康生活型態。政府目前正從三個面向落實相關政策。

第一，精準評估，守護長者的自主能力。政府引進國際先進的整合照顧觀念，積極在社區推動全方位健康評估，針對認知、行動、營養、視力、聽力及情緒等六大面向進行精準評估，只要發現異常，就及時轉介，提供延緩失能的方案，確保長輩的生活品質。

近期她也看到部分地方政府將照顧列為重要政策，在地方政府層次設立長照專責單位，並列為一級重要服務項目。

第二，慢性病防治，努力延長健康餘命。健康就像一本存摺，不能等到生病才能開始顧，政府持續將預防的關口不斷往前拉，透過基層醫療診所及醫師的用心投入，把各種篩檢與防護網張得更大、更密，鼓勵民眾從日常生活落實健康管理，減少疾病與失能對個人和家庭的沉重負擔。

第三，世代共融，打造高齡友善的社區網絡。照顧的基礎建設最不可或缺的就是人情味。現在政府在全國各地布建許多社區照顧關懷據點、銀髮健身俱樂部、長者健康促進站及營養推廣中心。

除了衛福部是主責單位，原民會、客委會及農業部等部會，也在各自管轄範疇內推出長者服務、照顧及活動據點等重要方案。這些據點對長輩而言，不只是一個空間，更是陪伴長輩、讓長輩不孤單的溫暖所在。

蕭美琴提到，她經常在不同場合提到「韌性」，「韌性」並不代表挑戰不會發生，而是面對挑戰時所展現的適應力與復原力。就長照而言，人口結構劇烈變化並非台灣獨有的問題，而是全球已開發國家共同面對的挑戰。

她認為，重要的是如何迅速適應，並在過程中變得更強大、更具包容性，同時建構完善的社會體系。因此，今天如何規劃醫療、照顧、教育及就業等不同面向的環境，將決定台灣社會未來面對超高齡社會的韌性，更決定每一個世代未來的生活品質。