搶颱風後恢復生產 9縣市今公告納農業天然災害現金救助範圍

薔琵颱風造成全台多地農業災損，農業部今中午公告新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及台東縣等9縣市，納入農業天然災害現金救助及低利貸款範圍，協助受災農漁民減輕損失、盡速恢復生產。

農業部表示，本次救助公告是依據第一時間勘災結果、地方政府災情查報及專家會議評估，綜合考量各地實際受損情形，除符合天氣參數標準的品項外，對於雖未達天氣參數標準，但經現場勘查確認災損情形嚴重的地區及品項，也主動納入救助範圍。

其中，宜蘭縣農產業全品項納入救助；其他縣市則依各地災情，公告相關農作物、畜牧、林業、漁業及農業設施品項，以加速災後復原。

農業部指出，為加速救助作業，將依相關規定辦理公告及申請事宜，並請地方政府及基層公所協助農漁民儘速提出申請。符合相關條件的品項，將依規定簡化勘查程序，縮短救助時程；對於後續可能出現的遲發性災損，也將持續掌握地方回報及實際受損情形，適時研議後續救助措施。