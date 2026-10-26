快訊

「晶圓廠打工人的一天」遊戲紅到海外！玩家實測工程師日常 崩潰喊：根本監獄

日本前首相福田康夫逝世！享壽90歲 曾創父子兩代任日相歷史

高雄長庚名醫上班突倒下！葉克膜搶救仍不治 年僅45歲留稚兒

聽新聞
0:00 / 0:00

搶颱風後恢復生產 9縣市今公告納農業天然災害現金救助範圍

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部表示，宜蘭縣農產業全品項納入救助，其他縣市則依各地災情，公告相關農作物、畜牧、林業、漁業及農業設施品項，以加速災後復原。圖／聯合報系資料照
農業部表示，宜蘭縣農產業全品項納入救助，其他縣市則依各地災情，公告相關農作物、畜牧、林業、漁業及農業設施品項，以加速災後復原。圖／聯合報系資料照

薔琵颱風造成全台多地農業災損，農業部今中午公告新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及台東縣等9縣市，納入農業天然災害現金救助及低利貸款範圍，協助受災農漁民減輕損失、盡速恢復生產。

農業部表示，本次救助公告是依據第一時間勘災結果、地方政府災情查報及專家會議評估，綜合考量各地實際受損情形，除符合天氣參數標準的品項外，對於雖未達天氣參數標準，但經現場勘查確認災損情形嚴重的地區及品項，也主動納入救助範圍。

其中，宜蘭縣農產業全品項納入救助；其他縣市則依各地災情，公告相關農作物、畜牧、林業、漁業及農業設施品項，以加速災後復原。

農業部指出，為加速救助作業，將依相關規定辦理公告及申請事宜，並請地方政府及基層公所協助農漁民儘速提出申請。符合相關條件的品項，將依規定簡化勘查程序，縮短救助時程；對於後續可能出現的遲發性災損，也將持續掌握地方回報及實際受損情形，適時研議後續救助措施。

颱風 農業 薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵風災僅宜蘭納全品項救助惹怨 雲林農民：不要選舉到了就差別待遇

颱風薔琵致農損逾1.5億元 宜蘭將全品項救助

薔琵颱風狂襲宜蘭農損全國第二高 吳宗憲爭取加速救助、專案復耕

「蕉」頭爛額有解！屏東女中3學生用衛星影像判災損奪全國第一

相關新聞

高雄長庚骨科醫師許傑程醫院倒下 葉克膜急救仍回天乏術年僅45歲

高雄醫學中心近日頻傳醫師去世噩耗，在高醫心臟內科醫師朱志生不幸車禍去世之後，高雄長庚醫院骨科主治醫師許傑程也在上班時突然倒下昏迷，使用葉克膜急救仍宣告不治，年紀不到45歲，家中遺留稚兒，消息傳開後，院內醫護與病患皆感震驚與不捨。

連假收假日國道多起追撞事故 下午11處壅塞路段曝光

今天是光復連假收節日，截至上午11時共發生4件事故，上午國道壅塞路段主要為國1南向中壢至平鎮系統、北向汐止系統至五堵路段，預估下午重點車多路段為國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11路段。

連放二天颱風天 醫療院所休診民怨不便！醫界籲：別把方便當理所當然

薔琵颱風來襲，部分縣市宣布停班停課二天，不少醫療院所暫停一般門診，有些人抱怨，看病、領藥都不方便。台北市醫師公會顧問洪德仁表示，台灣醫療可近性高，民眾早已習慣隨時有醫師看診，甚至認為颱風天診所也應照常營業，但醫護人員同樣面臨通勤風險，不能只要求醫療服務不中斷，卻忽略醫護的生命安全。

台鐵今加開4班台北-台中區間快疏運 每班可載1500人次

因應光復連假返鄉、返工需求，強化「雙鐵運具聯防」機制，發揮鐵路疏運量能，台鐵公司表示，今天預計加開4列次區間快車，台北至台中行駛時間約2小時10分，每列次可搭載約1500人次

AI假影片賣八珍糕 譚敦慈怒：「我不吃甜食」 自曝有糖尿病家族史

AI生成技術遭不肖業者濫用，連「無毒教母」也成為詐騙工具。林口長庚醫院臨床毒物中心前護理師譚敦慈近日在臉書發文示警，詐騙集團長期盜用她的照片、聲音，利用AI合成影片推銷食品、清潔劑及水管疏通劑，最近甚至冒名販售「紅棗山藥八珍糕」，氣得直呼離譜：「我根本不吃甜食。」

搶颱風後恢復生產 9縣市今公告納農業天然災害現金救助範圍

薔琵颱風造成全台多地農業災損，農業部今中午公告新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及台東縣等9縣市，納入農業天然災害現金救助及低利貸款範圍，協助受災農漁民減輕損失、盡速恢復生產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。