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高雄長庚名醫上班突倒下！葉克膜搶救仍不治 年僅45歲留稚兒

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高雄長庚骨科醫師許傑程醫院倒下 葉克膜急救仍回天乏術年僅45歲

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄長庚醫院骨科醫師許傑程病故，醫護同仁及病患都感到震驚且不捨。圖／取自長庚醫院官網
高雄長庚醫院骨科醫師許傑程病故，醫護同仁及病患都感到震驚且不捨。圖／取自長庚醫院官網

高雄醫學中心近日頻傳醫師去世噩耗，在高醫心臟內科醫師朱志生不幸車禍去世之後，高雄長庚醫院骨科主治醫師許傑程也在上班時突然倒下昏迷，使用葉克膜急救仍宣告不治，年紀不到45歲，家中遺留稚兒，消息傳開後，院內醫護與病患皆感震驚與不捨。

許傑誠是台北醫學大學醫學系畢業，目前擔任高雄長庚骨科主治醫師，並在市府委託長庚經營的鳳山醫院擔任骨科主任，專長為脊椎外科、微創脊椎手術、脊椎骨折手術及高壓氧治療。

上周許傑程在鳳山醫院上班，工作時突然倒下失去意識，現場醫護立即搶救，並使用葉克膜急救，不過病情未起色，延至10月24日宣告不治，遺憾消息讓院內同事哀痛落淚，病患也紛發文哀悼。

高雄長庚醫院證實此起憾事，院方已派人協助家屬處理後續事宜。據了解，許傑程年僅40幾歲，工作十分盡責，死後遺留一名仍在幼兒園就讀的小孩，家人仍處於震驚階段，無法對外發言，院內醫護難過落淚，十分遺憾許醫師就在醫院倒下，竟然還救不回來。

葉克膜 長庚 高雄 醫師 醫院

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