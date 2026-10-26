連假收假日國道多起追撞事故 下午11處壅塞路段曝光

今天是光復連假收節日，截至上午11時共發生4件事故，上午國道壅塞路段主要為國1南向中壢至平鎮系統、北向汐止系統至五堵路段，預估下午重點車多路段為國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11路段。

交通部高公局表示，今天為光復節連續假期收假日，截至上午11時，國道全線交通量為25.4百萬車公里，預估今日交通量為107百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向中壢至平鎮系統、北向汐止系統至五堵路段，其餘路段均能維持行車順暢。

今日至11時共發生4件事故，其中3件為追撞事故，雖均迅速排除，未影響車流運作，但仍請用路人小心駕駛。

高公局預判，今日下午重點車多路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，行車上路不論駕駛、乘客都要依規定繫妥安全帶。兒童也要依規定乘坐專用座椅並使用安全帶，以降低事故發生時的傷害。並應全程手握方向盤，保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，勿過度倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。