快訊

首都辯論周六登場！蔣萬安展現政績 最強辯士、資深媒體人助陣

日職／甲子園強投又去道奇？ 美媒：織田翔希預計會加盟

高教體檢／教授年收破300萬？看懂制度可多拿一份薪水

聽新聞
0:00 / 0:00

以為長骨刺竟是肺癌轉移！嘉義女雙腳突癱 醫搶黃金24小時

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
大林慈濟醫院副院長賴俊良探視肺癌骨轉移患者，經緊急手術及多項治療後，患者雙腿逐漸恢復知覺。圖／大林慈濟醫院提供
大林慈濟醫院副院長賴俊良探視肺癌骨轉移患者，經緊急手術及多項治療後，患者雙腿逐漸恢復知覺。圖／大林慈濟醫院提供

嘉義一名有30年菸齡的王姓女子，原以為劇烈背痛是長骨刺，就醫才發現罹患小細胞肺癌，且癌細胞已轉移至骨頭，治療期間更突然雙腳失去知覺，面臨癱瘓危機。大林慈濟醫院副院長賴俊良緊急會診神經外科進行脊椎減壓手術，讓患者逐漸恢復行走能力。他表示，癌症骨轉移若壓迫脊椎神經，應把握黃金24小時搶救，否則恐造成永久癱瘓。

平時經營餐廳的王女，起初出現劇烈背痛，以為只是骨刺引起，自行服用止痛藥，沒想到疼痛持續加劇，甚至痛到無法躺臥。她前往醫院檢查，才發現胸腔內長有腫瘤，癌細胞更已轉移至骨頭，經外院醫師轉介至大林慈濟醫院接受治療。

賴俊良表示，小細胞肺癌約占台灣肺癌病例不到10%，女性患者更為少見，平均每100名女性肺癌患者中，約有1人罹患小細胞肺癌。這類癌症惡性度高、進展迅速，腫瘤體積甚至可能在一個月內倍增，且容易發生轉移，吸菸是重要危險因子。

王女入院後，醫療團隊安排影像檢查及化學、免疫合併治療，沒想到接受化療兩、三天後，突然下半身麻痺，雙腳完全失去知覺與力氣。賴俊良察覺可能是腫瘤壓迫脊椎神經，立即會診神經外科，趁患者白血球數尚未降至最低點，緊急安排脊椎減壓手術。

賴俊良說，癌症患者若發生脊椎骨轉移，可能因腫瘤壓迫神經造成癱瘓，一旦出現背痛加劇、肢體無力或大小便失禁等症狀，應立即就醫。他提醒，脊椎神經壓迫須把握黃金24小時搶救，避免神經受到不可逆的傷害。

經過緊急手術、化學免疫治療、後續放射治療及積極復健，王女肺部與頭骨等處的腫瘤明顯縮小，原本失去知覺的雙腿也逐漸恢復，目前已能使用助行器練習站立與行走。

賴俊良提醒，長期吸菸者若有持續咳嗽、咳血痰等症狀，應及早檢查；若出現不明原因的背痛、骨頭疼痛，甚至肢體麻木、行走困難，也不能輕忽癌症骨轉移壓迫神經的可能性，應儘速就醫。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義一名女子罹患小細胞肺癌，癌細胞轉移至骨頭，一度因脊椎神經受壓迫面臨癱瘓危機，大林慈濟醫院副院長賴俊良到病房關心患者復原情況。。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義一名女子罹患小細胞肺癌，癌細胞轉移至骨頭，一度因脊椎神經受壓迫面臨癱瘓危機，大林慈濟醫院副院長賴俊良到病房關心患者復原情況。。圖／大林慈濟醫院提供

嘉義 肺癌 黃金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

才23歲就罹大腸癌！女運動員沒家族史 因「1異狀」驚見巨大息肉

乳癌年輕患者懷孕難題 醫提醒凍卵保生機最高補助7萬

高雄老菸槍感冒狂咳竟是肺炎 醫師提醒「霜降」後日夜溫差變大

相關新聞

AI假影片賣八珍糕 譚敦慈怒：「我不吃甜食」 自曝有糖尿病家族史

AI生成技術遭不肖業者濫用，連「無毒教母」也成為詐騙工具。林口長庚醫院臨床毒物中心前護理師譚敦慈近日在臉書發文示警，詐騙集團長期盜用她的照片、聲音，利用AI合成影片推銷食品、清潔劑及水管疏通劑，最近甚至冒名販售「紅棗山藥八珍糕」，氣得直呼離譜：「我根本不吃甜食。」

科技男頭皮突現圓形禿 醫：「鬼剃頭」別塗生薑、大蒜 護髮5招一次看

32歲的科技業專案經理陳先生，近半年來因工作繁忙，長期加班熬夜、承受巨大壓力。日前後腦勺出現一塊約銅板大小的無毛空洞，嚇得他趕緊就醫。經診斷發現罹患了俗稱「鬼剃頭」的圓禿。所幸在接受中醫治療，並配合生活作息調整後，經過4個月調理，落髮區域已重新長出細密黑髮，重拾自信。

台鐵今加開4班台北-台中區間快疏運 每班可載1500人次

因應光復連假返鄉、返工需求，強化「雙鐵運具聯防」機制，發揮鐵路疏運量能，台鐵公司表示，今天預計加開4列次區間快車，台北至台中行駛時間約2小時10分，每列次可搭載約1500人次

國籍航空重返俄國領空 學者：北航路過境費相對高昂

繼華航CI75桃園-羅馬重返俄羅斯航路後，長榮BR88巴黎-台北也飛越俄國領空，原預估冬季採北航路可省40至1小時，但實際發現並無較省時，連帶油耗、時間、航權許可、過境費等成本也提高。學者指出，考量必經之地的巴基斯坦無法通行，業者被迫評估配套航路，北航路雖是個選項，但衍生的空域過境費也相對高昂。

高雄老菸槍感冒狂咳竟是肺炎 醫師提醒「霜降」後日夜溫差變大

高雄市一名66歲男子「老高」有幾十年吸菸習慣，近日咳嗽、咳痰不止，逕自去藥房買感冒糖漿治病，直至呼吸困難送醫才知道已經引發細菌性肺炎，經抗生素治療住院一周出院返家。醫師提醒，秋冬日夜溫差大，也是病毒感染高峰期，接種流感、新冠疫苗是預防感冒、防止慢性肺病惡化的重要防線，可全面提升呼吸道的防禦力。

煙花颱風將拋物線北上 吳聖宇：明後天東北季風增強北台灣偏涼降雨增

今年第30號颱風煙花上午8時升級為中颱，預估未來會再增強為強颱。中央氣象署指出，煙花颱風目前距離台灣遙遠，未來向北北西轉西北方向移動，預計在日本南方海面北轉，對台灣天氣暫無直接影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。