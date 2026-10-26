阿里山雲海搬進國際旅展 二延平步道、茶山部落成亮點

嘉義阿里山的雲海美景及部落文化，將在2026 ITF台灣國際旅展亮相！11月6日至9日在台北南港展覽館登場的國際旅展，阿里山國家風景區管理處將透過二延平步道景觀、茶山部落巡禮及攝影講座，向國內外旅客介紹阿里山不同於森林鐵路與日出的深度旅遊魅力。

今年交通部觀光署以「台灣起步走」為主題，集結全台13個國家風景區特色步道及地方遊程，打造沉浸式國家形象館。其中，嘉義番路鄉二延平步道被納入「雲海之上」主題展區，透過山巒景致、自然聲景及雲霧效果，呈現阿里山地區雲海繚繞的特色風景。

二延平步道位於阿里山公路沿線，沿途可欣賞茶園、山巒及雲海景觀，也是遊客前往阿里山途中熱門的賞景地點。此次透過旅展展區呈現，讓尚未造訪阿里山的民眾，也能感受山區景觀魅力。

除了自然景觀，阿里山管理處也將透過茶山部落巡禮套票，介紹阿里山地區原住民族文化及部落旅遊資源，讓遊客不再只是上山看日出、賞雲海，也能深入部落，認識在地生活、文化及特色產業。

旅展期間並邀請攝影名家黃源明分享阿里山攝影作品，透過鏡頭呈現不同季節與時刻的山林景致，讓民眾從攝影角度認識阿里山的自然風貌。

觀光署表示，今年國家形象館規畫「海之起點」、「島語淺山」、「霧的路徑」及「雲海之上」4大沉浸式展間，結合聲音、氣味、光影及雲霧效果，呈現台灣從海岸到高山的多樣地景。

展場另設置「步道大百科」，收錄全台56條精選步道及分級資訊，供民眾依照體能與興趣規劃行程。4天展期也安排28場講座與藝文活動，包括登山專家「跑山獸」、旅遊創作者「肉比頭」分享登山及旅行經驗，另有鄒族傳統樂舞演出，呈現山林文化特色。

民眾也可參加線上步道旅行心理測驗，尋找適合自己的健行路線；展期間完成指定互動集章及問卷，還可兌換限量「喔熊隨行袋」。

2026 ITF台灣國際旅展11月6日至9日在台北南港展覽館1館舉行，國家形象館攤位編號K1307。