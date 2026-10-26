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台鐵今加開4班台北-台中區間快疏運 每班可載1500人次
因應光復連假返鄉、返工需求，強化「雙鐵運具聯防」機制，發揮鐵路疏運量能，台鐵公司表示，今天預計加開4列次區間快車，台北至台中行駛時間約2小時10分，每列次可搭載約1500人次
乘車資訊部分，台鐵表示，今天預計加開4列次台北-台中間區間快車，重點車次與大站停靠時間如下：
•5429區間快車（七堵=彰化）：台北(11:55開)、桃園(12:22開)、新竹(13:01開)、新烏日(14:21到)
•5437區間快車（南港=彰化）：台北(20:55開)、桃園(21:22開)、新竹(22:00開)、新烏日(23:17到)
•5430區間快車（彰化=七堵）：新烏日(15:02開)、新竹(16:17開)、桃園(16:58開)、台北(17:28到)
•5440區間快車（彰化=南港）：新烏日(16:54開)、新竹(18:14開)、桃園(18:52開)、台北(19:29到)
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