台鐵今加開4班台北-台中區間快疏運 每班可載1500人次

繼華航CI75桃園-羅馬重返俄羅斯航路後，長榮BR88巴黎-台北也飛越俄國領空，原預估冬季採北航路可省40至1小時，但實際發現並無較省時，連帶油耗、時間、航權許可、過境費等成本也提高。學者指出，考量必經之地的巴基斯坦無法通行，業者被迫評估配套航路，北航路雖是個選項，但衍生的空域過境費也相對高昂。

2026-10-26 11:50