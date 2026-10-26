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國籍航空重返俄國領空 學者：北航路過境費相對高昂

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空25日巴黎飛台北BR88航班採北航路，飛越俄國領空。圖／截自flightradar24網站
長榮航空25日巴黎飛台北BR88航班採北航路，飛越俄國領空。圖／截自flightradar24網站

華航CI75桃園-羅馬重返俄羅斯航路後，長榮BR88巴黎-台北也飛越俄國領空，原預估冬季採北航路可省40至1小時，但實際發現並無較省時，連帶油耗、時間、航權許可、過境費等成本也提高。學者指出，考量必經之地的巴基斯坦無法通行，業者被迫評估配套航路，北航路雖是個選項，但衍生的空域過境費也相對高昂。

俄烏戰爭爆發4年多來，台灣國籍航空基於安全與風險考量，長期繞避俄羅斯領空飛行。然而，華航CI75桃園飛往羅馬的航班於10月25日凌晨起飛後，罕見改採北線航路、重新飛入俄羅斯空域，寫下睽違4年台灣民航機首度重返俄羅斯航路的紀錄。

繼華航25日凌晨桃園飛羅馬航班後，25日巴黎時間早上11時38分，長榮一架巴黎飛往台北BR88航班也採北線航路，重返俄羅斯航路。

朝陽科大飛航系主任盧衍良昨表示，冬季若選擇南航路，往往會遭遇較強烈的西風逆風，若改走北航路，單趟飛行時間有機會節省40分鐘到1小時不等。

但實際比較同樣航線但採南航線的航班，此次採北航路的華航CI75桃園-羅馬航班、長榮BR88巴黎-台北航班，總飛行時間均較南航路的航班久。

對此，盧衍良今受訪時解釋，北航路與南航路很大的差別在於，北航路經過的國家較少，而南航路經過的國家相對較多。因此，這涉及到通過每個國家空域時的航路申請，必須取得領空通過權（過境權）後，才能合法從其空域通過，並衍生出相應的過境費用與航管成本。

航空業者運作的每個航班，都需要取得沿途所經各國的過境許可，並與各個FIR（飛航情報區）進行協調，才足以編寫出完整的飛行計畫，確立每個空域的航路。南航路所經國家與管轄區繁多，機師在航程中需要頻繁切換通訊頻率，可說是一環扣一環。

因應地球自轉所產生的高空西風帶影響，每年航空公司都需要進行夏季與冬季班表的轉換，航路也必須隨之調整。

盧衍良指出，近期航空公司正陸續進入冬季班表，然而緊鄰印度的巴基斯坦目前對國籍業者並未給予空域通過的許可，這意味著若要維持南航路的走法，在此區域勢必要大幅繞路。

再加上中東地區地緣政治情勢緊張、衝突不斷，業者每個航班都必須藉由民航局飛航服務總台持續提供的NOTAM（飛航公告）掌握沿途空域的即時狀況來規劃航路。

盧衍良說，面對巴基斯坦這一必經之地無法通行，業者被迫重新評估配套航路，例如轉向評估北線走法（如飛越俄羅斯空域）。

盧衍良也表示，北航路雖然是個選項，衍生的空域過境費用（如西伯利亞過境費）也相對高昂。在油耗時間成本、航權許可與高額過境費的綜合權衡之下，目前的航路規劃與調度，已在安全與經濟效益之間取得了較為妥適的平衡，至於未來會不會再有轉變，仍待進一步觀察。

盧衍良指出，因巴基斯坦目前不給國籍航空飛越許可，因此造成必須繞行的狀況，事實上，每一個所經飛航情報區都需要經過核准才可飛航。

盧衍良說，目前國籍航空飛航南航路時會經過昆明、廣州等飛航情報區，但實務上來說，2021年8月到2024年6月這段期間，曾經獲得許可使用過的航路，從台北FIR依序接上香港、廣州、昆明、蘭州、烏魯木齊，到阿拉木圖FIR的航路會是更好的選擇，但這就牽涉到更多飛航情報區飛越許可的申請。

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