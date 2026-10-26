煙花颱風將拋物線北上 吳聖宇：明後天東北季風增強北台灣偏涼降雨增

今年第30號颱風煙花上午8時升級為中颱，預估未來會再增強為強颱。中央氣象署指出，煙花颱風目前距離台灣遙遠，未來向北北西轉西北方向移動，預計在日本南方海面北轉，對台灣天氣暫無直接影響。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，遠方的煙花颱風大趨勢將是拋物線北上，轉向點離台灣較遠，沒有意外的話，應該是不會對台灣天氣有影響，繼續觀察。

最近天氣，薔琵颱風離開，昨天(25日)開始轉變為偏北到東北風影響，並且持續到今天(26日)，這是相當典型的秋天颱風過後的情況，很少會再有西南風之類歹戲拖棚的現象，大多是颱風過後整體天氣就會恢復穩定。

吳聖宇指出，明後天(27到28日)東北季風將增強，迎風面地區降雨有增多的趨勢，北台灣感受較偏涼，其他地方仍是日夜溫差較大的型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。