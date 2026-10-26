擬導入食品技師、公衛師強化管理 劉建國：強化把關防問題油品重演

今年7月爆發問題油品事件，食品安全再受關注。衛福部食品藥物管理署今天在雲林縣大埤鄉舉辦「食在安心 樂享雲林」食安推廣交流活動，民進黨立委劉建國表示，近期持續推動「食品安全衛生管理法」修法，盼將食品技師及公衛師的專業納入把關機制，強化食安管理，避免油品等食安事件重演。

劉建國指出，食品安全是民眾高度關注的議題，食品業者要建立品牌與消費者信任，並非一朝一夕，除了政府訂定規範，更需要業者落實自主管理。他表示，食品業是良心事業，期待透過食安法修法，進一步討論食品安全各環節的管理方式，並引進食品技師、公衛師等專業人力，提升把關品質。

劉建國說，雲林農產豐富，食品加工產業也具一定規模，感謝食藥署選在雲林舉辦推廣活動，讓在地業者與民眾共同參與。他期盼法規修訂後，相關規範能更完善、執行更順暢，從源頭到加工、流通等環節持續提升食品安全，降低問題食品流入市場的風險，「問題油品事件不再發生」。

食藥署表示，這次活動以「食在安心 樂享雲林」為主題，設計多項互動關卡，帶領民眾認識乳品標示辨識、預防食品中毒「五要二不」原則及包裝食品標示等觀念，並安排食安知識有獎徵答，讓民眾透過遊戲學習正確的食品安全知識。

現場也安排食安特別版「快樂鳥」親子互動劇場、親子DIY體驗及雲林在地食品業者設攤交流，分享產品特色與食品安全資訊，另有好禮兌換、摸彩等活動，盼讓民眾在參與過程中，將安心選購、正確保存及預防食品中毒等觀念帶回日常生活。

今年7月爆發問題油品事件，食品安全再受關注。衛福部食品藥物管理署今天在雲林縣大埤鄉舉辦「食在安心 樂享雲林」食安推廣交流活動。記者陳雅玲／攝影

今年7月爆發問題油品事件，食品安全再受關注。衛福部食品藥物管理署今天在雲林縣大埤鄉舉辦「食在安心 樂享雲林」食安推廣交流活動。記者陳雅玲／攝影

今年7月爆發問題油品事件，食品安全再受關注。衛福部食品藥物管理署今天在雲林縣大埤鄉舉辦「食在安心 樂享雲林」食安推廣交流活動。記者陳雅玲／攝影