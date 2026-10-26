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光復連假收假日 省道13地雷路段湧北返車潮

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是光復連假收假日，預估部分省道主要幹道及銜接國路段將湧現返程車潮。聯合報系資料照
今天是光復連假收假日，預估部分省道主要幹道及銜接國路段將湧現返程車潮。聯合報系資料照

今天是光復連假收假日，預估部分省道主要幹道及銜接國路段將湧現返程車潮，包含台61線淡江大橋路段雙向、台9線南迴公路、台86線仁德系統東向等13路段將有車多情況；另此次連假起合歡山實施高乘載管制，今0時至8時相關交通狀況良好，未出現壅塞狀況。

今天是光復連假最後一天，公路局預估，今天部分省道主要幹道及銜接國道路段將湧現返程車潮，包含台61線淡江大橋路段雙向、鳳鼻至香山路段北上、竹南路段北上、台1線水底寮至楓港路段（往屏東方向）、台9線南迴公路（往屏東方向）。

銜接國道路段如台64線國3中和交流道東向、台74線霧峰路段西向、台18線國3中埔交流道西向、台86線仁德系統東向、台88線鳳山至五甲路段西向，以及台2線及台2乙線關渡至淡水、台2線萬里至大武崙等。

此外，台61線西濱快速公路因平交路口立體化改善工程施工，影響道路容量，預估連假返程會有車多壅塞情形，公路局已規畫改道路線並設置指示標誌導引用路人，請用路人留意並提前改道：

1.台61線南下12.6k至16.8k及北上15.5k至17.9k(林口至蘆竹)主線車道，改道路線為行駛側車道(台15線)。

2.台61線75.8k(浸水橋)至82.8k(國3香山交流道以北約1公里) 雙向主線車道，建議改道路線為行駛台1線、台13線。

3.台61線99k+460(近苗8)至101k+340(近苗11)雙向主線車道，建議改道路線為行駛台13甲線、台1線。

公路局進一步指出，為提升合歡山地區連續假期旅遊品質並維護交通安全，自本次光復節連續假期起，將於合歡山地區實施高乘載管制，管制範圍西端為台14甲線18k翠峰、東端為台14甲線41.5k大禹嶺，管制時段為連假期間每日凌晨0時至上午8時，並由現場警察機關視交通狀況機動調整。

高乘載管制時段大貨車以及未搭乘3人以上小客車禁止通行，機車與慢車不管制；今日0至8時實施高乘載管制，相關交通狀況良好未出現壅塞狀況。

國道客運部分，昨（25日）西部國道客運共計行駛5174班次，疏運10萬6891人；東部國道客運路線共計行駛1523班次，疏運2萬6537人。

公路局表示，已請客運業者籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，視人潮機動增班，本次光復連假也推出國道客運85折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次享15％回饋金，4次以上享30％回饋金，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋，兩者疊加後最高可享57折優惠。

省道 連假 車潮 台61線 南迴公路

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