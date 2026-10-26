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台鐵114年便當營收創新高 排骨賣718萬個最夯

中央社／ 台北26日電

火車便當是不少旅客共同記憶，台鐵統計，去年便當營收達8.76億元，創歷年新高，全年共售出942萬個便當，其中排骨便當就賣出718萬個，穩居人氣冠軍，雞腿便當以56萬個居次。

台鐵常被戲稱為「被鐵路耽擱的便當店」，便當歷史可追溯至民國38年開始販售，根據台鐵統計，114年共賣出942萬個便當，平均每天就要賣出約2.58萬個，全年總營收達新台幣8.76億元，較113年大幅成長9.07%，儘管銷售總數量未突破108年創下1054萬個歷史巔峰，但營收金額已創下歷年新高。

在各式便當中，排骨便當始終是台鐵最具代表性的招牌商品。台鐵告訴中央社記者，早期以排骨便當為主，而滷排骨搭配滷蛋、滷豆乾或豆皮，成為許多旅客記憶中的經典組合，後來逐步發展出雞腿、控肉、魚類便當。

從實際銷售數字來看，排骨便當的人氣更是遙遙領先。根據台鐵統計，去年排骨便當就賣出718萬個居冠，遠超過排名第2的雞腿便當（56萬個），以及「高雄好事成雙便當」（26萬個）。

除了各便當品項銷售外，車站據點的銷售量也反映出各地旅運需求。台鐵指出，全台銷售最多台鐵便當的車站為台北車站，一年賣出高達265萬個，其次為新左營車站80萬個，板橋車站則以68萬個排名第3。

在生產端方面，台鐵便當由台北、七堵、台中、高雄、花蓮及台東等6家餐旅分處供應，其中台北餐旅分處是主要生產據點，單一據點114年全年就生產350.7萬個便當，展現龐大的供應量能，堪稱台鐵便當的主力廚房。

至於今年便當銷售數量是否有機會挑戰疫情前紀錄，台鐵表示，展望台鐵便當今年銷售審慎樂觀，除持續精進長期銷售的便當品質外，也將結合節慶活動、在地食材及台灣優質農產品推出特色便當，擴大服務客群，以維持良好銷售表現。

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