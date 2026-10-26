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繼華航後長榮巴黎-台北航班也採北線航路 飛越俄國領空

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮上一個巴黎飛台北的航班為10月23日，採南線航路，原定早上11時20分起飛，預計早上6時40分抵達，實際起飛時間為下午3時3分，早上9時35分抵達台北，總飛行時間為12小時32分。圖／截自flightradar24網站
長榮上一個巴黎飛台北的航班為10月23日，採南線航路，原定早上11時20分起飛，預計早上6時40分抵達，實際起飛時間為下午3時3分，早上9時35分抵達台北，總飛行時間為12小時32分。圖／截自flightradar24網站

俄烏戰爭爆發後，各航空公司基於安全，均繞避俄羅斯領空飛行。繼華航桃園-羅馬航班25日凌晨睽違4年首度重返俄羅斯航路後，長榮航空巴黎-台北BR88航班也採北線航路飛行，總飛行時間為12小時44分鐘，較上一個採南航路的航班還多了12分鐘。

2022年2月24日爆發俄烏戰爭，2022年2月28日起禁止來自英國、德國等36個國家航空公司航班進入俄羅斯領空，台灣並未在禁飛名單，但基於安全考量、保險條款及路線風險評估，華航與長榮航空自2022年2月底起，已主動調整歐美航線航路，繞開俄羅斯領空。

2022年3月7日俄羅斯政府將台灣列入「不友善國家和地區」名單，但台灣仍未被俄羅斯禁飛領空；目前仍有約30家在正常使用俄羅斯空域飛歐美，包含中國三大航空、中東三雄、印度航空、埃及航空、土耳其航空等。

俄烏戰爭爆發4年多來，台灣國籍航空基於安全與風險考量，長期繞避俄羅斯領空飛行。然而，華航CI75桃園飛往羅馬的航班25日凌晨起飛後，罕見改採北線航路、重新飛入俄羅斯空域，寫下睽違4年台灣民航機首度重返俄羅斯航路的紀錄。

繼華航25日凌晨桃園飛羅馬航班後，25日巴黎時間早上11時38分，長榮一架巴黎飛往台北BR88航班也採北線航路，重返俄羅斯航路。

根據航班資訊，長榮10月25日巴黎飛往台北的航班，原定早上11時20分起飛，於台北時間早上7時55分降落，但實際起飛時間為巴黎時間上午11時38分，台北時間7時22分飛降落，總飛行時間為12小時44分鐘。

而長榮上一個巴黎飛台北的航班為10月23日，原定早上11時20分起飛，預計早上6時40分抵達，實際起飛時間為下午3時3分，早上9時35分抵達台北，總飛行時間為12小時32分。

另外，華航CI75台北飛羅馬的航班原定24日深夜11時55分自桃園機場起飛，延後至25日凌晨1時15分起飛，於羅馬當地時間上午8時32分抵達，總飛行時間為14小時17分；而華航上一個採南線行路的台北飛羅馬航班，總飛行時間為13小時23分，還較北線航路少了54分鐘。

華航25日凌晨台北飛羅馬CI75航班睽違4年，首度重返俄羅斯航路，總飛行時間為14小時17分。圖／截自flightradar24網站
華航25日凌晨台北飛羅馬CI75航班睽違4年，首度重返俄羅斯航路，總飛行時間為14小時17分。圖／截自flightradar24網站

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