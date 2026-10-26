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10月26日花蓮萬榮鄉發生規模3.8有感地震

聯合新聞網／ 台北訊
10/26-08:00花蓮縣萬榮鄉發生規模3.8有感地震
10/26-08:00花蓮縣萬榮鄉發生規模3.8有感地震

2026年10月26日08時00分40秒，花蓮萬榮鄉發生芮氏規模3.8的有感地震。地震深度為18.8公里，震央位於花蓮縣政府西南方約35.4公里處，屬於極淺層地震。此次地震因規模及深度因素，導致周圍部分地區感受到輕微搖晃。

最大震度2級地區:花蓮縣、南投縣

花蓮縣西林鄉及南投縣奧萬大地區觀測到最大震度2級，屬於輕震等級。此震度下，大多數民眾能感受到搖晃，室內懸掛物及燈具會輕微擺動，靜止中的汽車亦會輕微搖晃。其餘地區則呈現較弱的震動。

最大震度1級地區:台中市

台中市部分區域觀測到1級震度，感受微小搖晃，多於靜止狀態下察覺。此等震度多不造成損害，也不會產生明顯恐懼感。

此次地震屬於規模中偏小且震度均未達3級，未引發結構損害或顯著災情。民眾無須過度恐慌，但仍應保持防災意識，熟悉並遵循以下地震防護措施：

  • 室內應保持冷靜，迅速採取「趴下、掩護、穩住」行動，遠離窗戶及懸掛物。

  • 室外儘量至空曠地帶避免靠近建築物及電線桿。

  • 開車時切忌緊急煞車，逐漸減速停靠路邊。

  • 地震後檢視周邊安全，確認有無損壞或傷亡，並收聽官方訊息指示。

雖然此次地震震度不高，仍提醒民眾加強防震準備，確保個人與家庭安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

萬榮 花蓮 地震 規模

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