連假收假日國道11處路段易塞 國5北向13時起高乘載管制

歷經颱風攪局，2026中國信託新舞臺藝術節重磅節目「A4」昨在北藝中心連演兩場。謝幕時，觀眾在曼波男孩舞團藝術總監菲力普．拉斐耶（Philippe Lafeuille）的引領下，拋開束縛「跳起來」。「我們生活的世界日益艱困，無論是戰爭、法國抗爭或是颱風，但我總是希望作品可以帶給大家歡笑與歡樂。」菲力普幽默卻堅定地表示，「我會繼續扮演小丑的角色。」

2026-10-26 03:55