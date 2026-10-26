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連假收假日國道11處路段易塞 國5北向13時起高乘載管制

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今日為光復節連續假期收假日，預估國道交通量107百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。聯合報系資料照
今日為光復節連續假期收假日，預估國道交通量107百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。聯合報系資料照

今日為光復節連續假期收假日，預估國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。預估有11處路段易塞，高速公路局建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人上午9時前出發。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局表示，今國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高乘載管制 連假 國道 高公局

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