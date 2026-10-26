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明開工東北季風增強…周六再一波 桃園以北轉雨

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明開工東北季風增強 周六再一波 桃園以北轉雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周二、周三東北季風增強，北部、東北部氣溫稍下降，桃園以北、宜蘭降雨機率增高。聯合報系資料照
周二、周三東北季風增強，北部、東北部氣溫稍下降，桃園以北、宜蘭降雨機率增高。聯合報系資料照

今天是光復節連假收假日，明天上班上課，東北季風增強，迎風面北部、東北部轉雨降溫；周六再一波微弱東北季風增強快閃，要注意適時增添衣物。

中央氣象署指出，今天回到多雲到晴的型態，但東半部及恆春半島偶有局部短暫雨，大台北地區零星短暫雨。中午過後嘉義以南及南投山區，要留意零星的午後陣雨；中南部白天仍偏熱。

氣象署表示，周二、周三東北季風增強，北部、東北部氣溫稍下降，桃園以北、宜蘭降雨機率增高，花東及恆春半島也有局部短暫雨，中南部大致多雲到晴，嘉義以南及南投山區，也要留意零星午後陣雨。北部溫度約20-26度，南部約23-31度，東部約22-29度。

至於周四、周五東北季風減弱，北台灣水氣減少，天氣回穩，氣溫上升，西半部多雲到晴，午後山區留意零星陣雨。東半部及基隆北海岸多雲、偶有陣雨。北部約20-28度，中南部21-32度，東部23-31度

氣象署說，周六及下周日微弱東北季風快閃通過，迎風面桃園以北和東半部地區短暫降雨，新竹以南地區天氣不受影響；各地溫度變化幅度不大。

此外，今年第30號颱風「煙花」目前在非常遙遠的海面上，距離台灣超過4700公里，預計到周末離台灣仍有2000公里左右，相當遙遠，氣象署說，對台灣天氣沒有影響，但氣象署會持續觀察颱風後續動態。

今起一周天氣。圖／中央氣象署提供
今起一周天氣。圖／中央氣象署提供

東北季風 桃園 開工

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