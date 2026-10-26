聽新聞
0:00 / 0:00

「A4」舞出法式奇想與時尚大秀 曼波男孩總監：在艱困時代繼續當小丑

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中國信託新舞臺藝術節專訪藝術總監菲力普。記者邱德祥／攝影
中國信託新舞臺藝術節專訪藝術總監菲力普。記者邱德祥／攝影

歷經颱風攪局，2026中國信託新舞臺藝術節重磅節目「A4」昨在北藝中心連演兩場。謝幕時，觀眾在曼波男孩舞團藝術總監菲力普．拉斐耶（Philippe Lafeuille）的引領下，拋開束縛「跳起來」。「我們生活的世界日益艱困，無論是戰爭、法國抗爭或是颱風，但我總是希望作品可以帶給大家歡笑與歡樂。」菲力普幽默卻堅定地表示，「我會繼續扮演小丑的角色。」

兩年前菲力普首度應新舞臺藝術節之邀，帶著代表作「蓬蓬（TUTU）」來台。他讓男性舞者穿起蓬蓬裙踮腳尖跳舞，以幽默姿態打破性別框架，不僅轟動完售，許多觀眾更敲碗期待舞團再次來台。這次訪台菲力普不僅帶來新作「A4」，更在演出前邀請觀眾走進後台一探造型巧思，並親自到台北藝術大學舞蹈系帶領工作坊。

「A4」在一般人眼中是象徵職場的紙，而對菲力普來說，4是幸運數字，紙張更埋著他的姓氏 Lafeuille的「諧音梗」。菲力普找來四個不同類型的舞者，將當代、嘻哈、馬戲與喜劇融合於舞作，讓「A4」在舞者千變萬化的身體之間，玩出平衡、折疊、翻頁等奇思；服裝則以彷彿用紙張切割出的「流蘇」為意象，創造宛如時尚大秀的華麗視覺。菲力普透過創意而精準的舞蹈與服裝設計，將日常規格轉化為不按「格式」出牌的舞蹈狂想。

如何能擁有源源不絕的創意？菲力普形容自己屬於「直覺性的創造」，靈感有時是「洗澡時突然想到」；但他腦中「有一座靈感花園」，必須每天澆花除草、吸收養分，奇思異想才能蓬勃生長，而舞者也是靈感的重要來源。他透露下一部作品已在腦中逐漸成形，將以「天鵝湖」為主題、以羽毛為服裝主要材質。

新舞臺藝術節接續登場的是法國當代編舞大師約恩‧布爾熱瓦的代表作「誰會跌倒」，三場演出全數完售。六位舞者在不斷傾斜、旋轉的巨型懸浮舞台上，彼此牽引、尋求平衡，呈現獨樹一格的失重美學，十一月廿日至廿二日在北藝中心球劇場登場，帶領觀眾感受當代舞蹈的另一種魅力。官方網站https://www.ctbcculture.org/w/CTBC/Event_ArtsFestival

曼波男孩舞團「A4」找來四個不同類型的舞者，將當代、嘻哈、馬戲與喜劇融合於舞作。記者邱德祥／攝影
曼波男孩舞團「A4」找來四個不同類型的舞者，將當代、嘻哈、馬戲與喜劇融合於舞作。記者邱德祥／攝影

曼波男孩舞團藝術總監菲力普．拉斐耶（Philippe Lafeuille）希望透過作品帶給觀眾歡樂。記者邱德祥／攝影
曼波男孩舞團藝術總監菲力普．拉斐耶（Philippe Lafeuille）希望透過作品帶給觀眾歡樂。記者邱德祥／攝影

曼波男孩舞團《A4》讓一張A4紙在舞者千變萬化的身體之間，玩出平衡、折疊、翻頁等奇思。記者邱德祥／攝影
曼波男孩舞團《A4》讓一張A4紙在舞者千變萬化的身體之間，玩出平衡、折疊、翻頁等奇思。記者邱德祥／攝影

曼波男孩舞團「A4」找來四個不同類型的舞者，將當代、嘻哈、馬戲與喜劇融合於舞作。記者邱德祥／攝影
曼波男孩舞團「A4」找來四個不同類型的舞者，將當代、嘻哈、馬戲與喜劇融合於舞作。記者邱德祥／攝影

曼波男孩舞團《A4》服裝以彷彿用紙張切割出的「流蘇」為意象，創造宛如時尚大秀的華麗視覺。記者邱德祥／攝影
曼波男孩舞團《A4》服裝以彷彿用紙張切割出的「流蘇」為意象，創造宛如時尚大秀的華麗視覺。記者邱德祥／攝影

總監 北藝中心 舞團

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲門舞集「十三聲」艋舺戶外演出 重返創作萌芽地

艋舺公園整修啟用 邀雲門舞集表演 蔣萬安：推動萬華文化發展

維也納少年合唱團美聲響徹全台！玉山銀行第13度邀請來台，天籟童聲獻唱〈青春嶺〉

開箱百富史上最高年份88年威士忌！華山特展絕美登場 極致珍稀搶先看

相關新聞

罕病困境…出生15天癲癇 跨國求藥耗半年

「不求健保給付，只希望孩子需要的藥，能夠合法、穩定地取得。」兩歲多「蘇打餅」出生半個月時因臉部漲紅及呼吸困難而輾轉就醫，直到反覆癲癇，基因檢測確診罕見「早發性癲癇腦病變第五十三型」，國內並未引進頑固性癲癇幼兒液劑用藥，跨海求藥近半年，這才取得藥物。

罕病全台僅一例 家屬求醫遇3大難題

尚未列入政府公告的極罕見疾病患者求醫之路艱辛，專家指出，這類個案不僅面臨診斷困難、缺乏治療經驗等挑戰，還因未取得重大傷病資格，承受沉重醫療負擔。即使國外已有藥物，常因為台灣市場太小、藥廠不願意引進而無藥可用，陷入了「明知有治療藥物、卻買不到、用不到」困境。

醫師：罕病兒童用藥 有很大改善空間

罕見疾病兒童求醫路之漫長，台灣小兒神經醫學會名譽理事林光麟表示，抗癲癇藥物雖有近三十種，但台灣目前並無專用於新生兒及吞嚥能力功能較差的幼兒病童的液劑或特殊劑型，如將成人錠劑切片、分片或磨粉服用，確實可能影響療效，不利於治療。

暌違4年 華航重返俄羅斯領空

俄烏戰爭爆發以來，台灣國籍航空繞避俄羅斯領空飛行。華航一架桃園飛往羅馬ＣＩ七五航班昨凌晨卻採北線航路，重新飛入俄羅斯空域，為近四年多來，台灣民航機首度重返俄羅斯航路。學者分析，冬季採北航路飛行，單趟可望節省四十分鐘至一小時。至於國籍航空是否逐步恢復俄羅斯航路，華航暫無回應。

收假日疏運 高鐵出動逾百班列車

今天是光復連假收假日，高鐵預估下午二時至晚間九時為尖峰時段，全天開出逾一百班北上列車，另規畫八班台中站發車的北上列車，擴大自由座車廂配置數至九節，紓解人潮；國道估北返車潮湧現，車流量增一點二倍，國五建議早上九時前出門，省道則需注意十三個壅塞路段。

颱風停課團膳食材報廢 業者籲建分攤機制

颱風來襲臨時停班停課，學生不用上課，團膳業者卻可能早已完成採購、退冰及備料，部分生鮮食材只能報廢，業者呼籲地方政府建立合理費用分攤機制。新北市教育局回應，目前契約尚無相關補償規定，將蒐集實際執行情形，評估增訂天然災害風險分攤機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。