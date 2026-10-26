「A4」舞出法式奇想與時尚大秀 曼波男孩總監：在艱困時代繼續當小丑

歷經颱風攪局，2026中國信託新舞臺藝術節重磅節目「A4」昨在北藝中心連演兩場。謝幕時，觀眾在曼波男孩舞團藝術總監菲力普．拉斐耶（Philippe Lafeuille）的引領下，拋開束縛「跳起來」。「我們生活的世界日益艱困，無論是戰爭、法國抗爭或是颱風，但我總是希望作品可以帶給大家歡笑與歡樂。」菲力普幽默卻堅定地表示，「我會繼續扮演小丑的角色。」

兩年前菲力普首度應新舞臺藝術節之邀，帶著代表作「蓬蓬（TUTU）」來台。他讓男性舞者穿起蓬蓬裙踮腳尖跳舞，以幽默姿態打破性別框架，不僅轟動完售，許多觀眾更敲碗期待舞團再次來台。這次訪台菲力普不僅帶來新作「A4」，更在演出前邀請觀眾走進後台一探造型巧思，並親自到台北藝術大學舞蹈系帶領工作坊。

「A4」在一般人眼中是象徵職場的紙，而對菲力普來說，4是幸運數字，紙張更埋著他的姓氏 Lafeuille的「諧音梗」。菲力普找來四個不同類型的舞者，將當代、嘻哈、馬戲與喜劇融合於舞作，讓「A4」在舞者千變萬化的身體之間，玩出平衡、折疊、翻頁等奇思；服裝則以彷彿用紙張切割出的「流蘇」為意象，創造宛如時尚大秀的華麗視覺。菲力普透過創意而精準的舞蹈與服裝設計，將日常規格轉化為不按「格式」出牌的舞蹈狂想。

如何能擁有源源不絕的創意？菲力普形容自己屬於「直覺性的創造」，靈感有時是「洗澡時突然想到」；但他腦中「有一座靈感花園」，必須每天澆花除草、吸收養分，奇思異想才能蓬勃生長，而舞者也是靈感的重要來源。他透露下一部作品已在腦中逐漸成形，將以「天鵝湖」為主題、以羽毛為服裝主要材質。

新舞臺藝術節接續登場的是法國當代編舞大師約恩‧布爾熱瓦的代表作「誰會跌倒」，三場演出全數完售。六位舞者在不斷傾斜、旋轉的巨型懸浮舞台上，彼此牽引、尋求平衡，呈現獨樹一格的失重美學，十一月廿日至廿二日在北藝中心球劇場登場，帶領觀眾感受當代舞蹈的另一種魅力。官方網站https://www.ctbcculture.org/w/CTBC/Event_ArtsFestival

曼波男孩舞團「A4」找來四個不同類型的舞者，將當代、嘻哈、馬戲與喜劇融合於舞作。記者邱德祥／攝影

曼波男孩舞團藝術總監菲力普．拉斐耶（Philippe Lafeuille）希望透過作品帶給觀眾歡樂。記者邱德祥／攝影

曼波男孩舞團《A4》讓一張A4紙在舞者千變萬化的身體之間，玩出平衡、折疊、翻頁等奇思。記者邱德祥／攝影

曼波男孩舞團「A4」找來四個不同類型的舞者，將當代、嘻哈、馬戲與喜劇融合於舞作。記者邱德祥／攝影