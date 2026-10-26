聽新聞
0:00 / 0:00

沒時間天天運動？最新研究揭「周末戰士」也能護心 效果不輸天天動

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
振興醫院指出，最新大數據證實，就算平日忙碌、只在周末集中運動1至2次，對於降低心血管疾病風險的幫助，與每天分散運動的人幾乎相差無幾。聯合報系資料照
振興醫院指出，最新大數據證實，就算平日忙碌、只在周末集中運動1至2次，對於降低心血管疾病風險的幫助，與每天分散運動的人幾乎相差無幾。聯合報系資料照

為了健康，許多人從事運動，但門診時，還是有許多民眾詢問，「醫生啊，我每天認真慢跑、快走，真的可以長命百歲嗎？」「為什麼隔壁阿伯天天運動，最後還是生病？運動到底有沒有用啊？」許多人以為運動的唯一目標就是「延年益壽、延長壽命」。

但振興醫院臉書指出，歐洲心臟病學會預防心臟病協會（EAPC）最新發表於「歐洲預防心臟病學雜誌」的科學聲明中，給出了顛覆以往的解答，現代醫學已經讓人「活得很久」，但唯有規律運動，才能確保你「活得健康且有尊嚴」。

因此，醫師揭秘運動帶來的「健康餘命 4 大黃金存摺」分別是：

一、身體功能：維持心肺耐力與肌肉力量，到了 70、80 歲依然能步態穩健、自己提菜籃爬樓梯、出國遊玩不怕走不動。

二、慢性病預防：運動能顯著改善血壓、血脂、血糖與胰島素阻抗，降低慢性發炎，從根本減緩動脈硬化與心血管病變。

三、認知與大腦心理：動起來會刺激大腦神經滋養，幫助思緒清晰、預防失智退化，同時釋放腦內啡，甩開焦慮與憂鬱情緒。

四、生活滿意度：讓行動自如、身心放鬆，不需要事事依賴他人照顧，維持滿滿的生活自主權與尊嚴。

但許多民眾抱怨，「醫師，我工作忙到爆，根本沒時間天天跑健身房，乾脆放棄算了？」如此認知是大錯特錯，因研究發現，運動效益呈現奇妙的「L 型曲線」，從完全不動到開始動一點點，獲得的健康回報率最高。

如果平日沒空，「周末戰士」一樣有效。最新大數據證實，就算平日忙碌、只在周末集中運動1至2次，對於降低心血管疾病風險的幫助，與每天分散運動的人幾乎相差無幾。

因此，日行萬步不是硬指標，只要每天多走幾千步、提早一站下車快走、多爬幾層樓梯，心血管與代謝指標就會開始顯著改善。

振興醫院給予的健康小互動，就是動起來，永遠不嫌晚，千萬不要每次想動都敗給了「明天再說」。

運動 時間 慢跑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

延長癌症餘命…衛福部：及早發現治療 能如慢性病般長期控制

女生其實不愛大肌肌？研究揭殘酷真相 醫笑：最欣賞你的是隔壁大哥

【厝內大小事】陳允元／爸的挑戰書

明明設3個鬧鐘還是遲到？揭「ADHD時間盲」真相 不是你太懶

相關新聞

11月徵文主題 AI短劇上癮，如何自救？

AI短劇劇情緊湊、情節反轉，讓人一集接一集，沉迷其中，不僅影響作息、睡眠，也可能損害身心健康。你或家人是否曾沉迷AI短劇，難以自拔？又是如何覺察問題、調整觀看習慣，找回生活步調？歡迎分享擺脫短劇成癮的經驗、心路歷程與實用方法，讓更多人重拾健康生活。

健康你我他／是健康好幫手 取代不了醫師

AI早已融入現代人的生活，年屆花甲的我，也會利用新興科技來維護健康。平時穿戴智慧手環監測睡眠、步數、心跳，設定久坐提醒，每半小時起身活動筋骨，步數達標的圖示，成了每天運動的最佳獎勵。

風災後清掃 譚敦慈：飲水煮沸、泡水食物別吃

薔琵颱風遠離台灣，民眾清理家園，林口長庚醫院臨床毒物中心前護理師譚敦慈提醒，災後清掃應把握「做好防護、清除積水、注意飲食飲水安全」三大原則，避免病菌傷身。

健康名人堂／三班護病比 精神科不該成為例外

三班護病比入法是台灣護理人力政策重要里程碑，代表病人安全不能只看一整天總共有多少護理人力，白班、小夜班、大夜班，每個時段都有足夠的護理人員照護。但衛福部「醫療機構設置標準」修正草案，精神科醫院急性一般病人的護理人力配置，規畫採「全日平均護病比」，這讓我們擔心，精神科為什麼可以例外？

健康主題館／千變萬化的毒品包裝 藥師教你正確避毒

近年新興毒品換上糖果、飲料、零食的外衣，悄悄混入聯誼聚會與網路購物中。從偽裝成果凍的毒品讓人誤食昏睡至不省人事，到梅子粉、三合一咖啡包被驗出摻毒，包裝愈可愛精美，愈容易讓人卸下心防。防毒不能只靠「拒絕陌生人」，更要學會「識破偽裝」，才能真正保護自己與家人。

沒時間天天運動？最新研究揭「周末戰士」也能護心 效果不輸天天動

為了健康，許多人從事運動，但門診時，還是有許多民眾詢問，「醫生啊，我每天認真慢跑、快走，真的可以長命百歲嗎？」「為什麼隔壁阿伯天天運動，最後還是生病？運動到底有沒有用啊？」許多人以為運動的唯一目標就是「延年益壽、延長壽命」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。