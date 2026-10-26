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「薔琵」颱風攪局變4天連假 醫學中心急診不見壅塞 醫揭關鍵2大原因

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，急診是否壅塞需觀察周二、周三連假後，常規醫療恢復正常，急診就醫患者是否又有一波增加變化而定。聯合報系資料照
台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，急診是否壅塞需觀察周二、周三連假後，常規醫療恢復正常，急診就醫患者是否又有一波增加變化而定。聯合報系資料照

本周適逢光復節三天連假，但受到中度颱風「薔琵」襲台影響，可說是連放4天假期，雖然各地仍傳出零星災情，但全國醫學中心急診就醫患者明顯減少，截至今晚8時30分，全國醫學中心僅台北國泰醫院、新竹台大醫院、新光醫院、花蓮慈濟醫院等醫院向119通報滿床，相將於下午約5時，仍有通報滿床，急診壅塞情形已緩解不少。

目前各大醫學中心急診患者，以林口長庚醫院95人最多，等待看診13人、加護病房7人；其次為台大醫院等待住院76人、加護病房2人、看診2人，以及高醫附醫待床49人、部立雙和醫院待床45人。其中，台大醫院不同於在中秋連假曾創下急診一日400人就醫紀錄，整體急診就醫相較雙十及中秋連假，急診待床人數明顯降低。

亞東醫院副院長洪芳明表示，急診患者人數未暴增，可能與衛福部健保署針對連假祭出加成獎勵措施有關。健保署於今年10至12月連假期間，啟動「加成獎勵」鼓勵醫療院所開診。門診連續假日的「周日」，其門診診察費、藥事服務費加成 50%。急診、住院連續假日「每天」的急診及住院診察費、護理費、藥事服務費加成 50%，健保共挹注約2.5億元，其中超過8成將給相關人員。但基層診所開診情形還需衛福部進一步統計。

另，連假急診未出現壅塞，也可能與醫院門診未開診有關。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫院於颱風來襲期間，門診並未全開，周日門診也未開，許多來自門診的心導管、骨科、泌尿科等住院患者減少，也讓急診待床患者能順利住院。但還需觀察周二、周三連假後，常規醫療恢復正常，急診就醫患者變化情形，且呼吸道、腸胃道疫情有無上升等都將影響急診是否壅塞。

至於，全國「周日及國定假日輕急症中心」（UCC），周日上午8點至24點都有開診，提供民眾多一項就醫選擇。衛福部健保署醫管組參議林右鈞說，統計今年7月至10月18日UCC就醫人次，全國13處平均每日共服務340人次。其中以發燒及呼吸道感染為最多，達46%，其次為簡單傷口占13%和腸胃不適占9%。

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