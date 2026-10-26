收假日疏運 高鐵出動逾百班列車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

今天是光復連假收假日，高鐵預估下午二時至晚間九時為尖峰時段，全天開出逾一百班北上列車，另規畫八班台中站發車的北上列車，擴大自由座車廂配置數至九節，紓解人潮；國道估北返車潮湧現，車流量增一點二倍，國五建議早上九時前出門，省道則需注意十三個壅塞路段。

高鐵表示，為紓解連假收假日人潮，今天上午十一時起於台中站成立前進指揮所，密切監控各車站人潮。另視旅運需求，運用「特別調度」及調整始發車站等措施，機動加開全車自由座列車（商務車廂除外），確保收假日疏運順暢。

高鐵指出，台中以北的北上旅客，自六時至廿一時，每小時至少一班由台中站發車的北上列車，其中十四時四分至廿一時四分發車的列車，擴大配置九節自由座車廂，沿途停靠各站；至於左營、台南站北上台中及雙北地區旅客，建議搭乘車次編號百位數為一或二的直達車。

交通部預估國道今車流量是平日一點二倍，建議國五北向用路人早上九時前出發，西部國道北向建議南部早上九時前出發、中部中午十二時前出發。省道包含主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區有十三路段車多壅塞。

海空運部分，空運昨提供二五八架次、一點九萬座位數，另加班機與軍機共增加一二○○座位，今天持續協調加班機，也與軍方協調，必要時繼續啟動軍機疏運；航運今上午九時卅分馬祖往基隆航班，新台馬輪正常開航，另於晚間九時卅分加開台馬之星馬祖往基隆船班。

高鐵 國道 台中

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