醫師：罕病兒童用藥 有很大改善空間

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

罕見疾病兒童求醫路之漫長，台灣小兒神經醫學會名譽理事林光麟表示，抗癲癇藥物雖有近三十種，但台灣目前並無專用於新生兒及吞嚥能力功能較差的幼兒病童的液劑或特殊劑型，如將成人錠劑切片、分片或磨粉服用，確實可能影響療效，不利於治療。

台灣遺傳諮詢學會理事長簡純青指出，許多小兒神經科罕病患者只能依症狀治療，尤其頑固性癲癇，醫師必須不斷試藥、調整劑量，甚至換藥，家屬長期承受照護壓力。再者，部分藥物缺乏適合幼兒使用的劑型，只能將錠劑磨粉或調製成適當劑量，國內兒童用藥仍有很大改善空間。

至於極罕見「早發性癲癇腦病變第五十三型」，診斷難度極高。林光麟表示，除依臨床發作症狀、腦波檢查及病史，欲進一步確認病因，尤其是早發性癲癇腦病變，還需透過基因檢測，才能釐清疾病類型，提供更明確的治療方向。

林光麟指出，隨著基因檢測技術進步，部分患者已能找到特定基因變異，臨床統計，接受相關基因檢測的患者中，約二至三成屬於基因異常，這代表並非所有癲癇患者均因遺傳所致；即使找到基因突變，也可能是患者自身新發生的變異，不一定來自父母

林光麟說，新生兒抽搐不一定即為癲癇，確認病因相當重要，左右治療及預後判斷。日常照護上，家長務必確保孩子規律服藥，維持充足睡眠，因為生病、發燒或睡眠不足，都可能增加癲癇發作風險；如對光刺激敏感，應避免接觸可能誘發發作的閃爍光源。

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