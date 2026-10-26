罕病全台僅一例 家屬求醫遇3大難題

尚未列入政府公告的極罕見疾病患者求醫之路艱辛，專家指出，這類個案不僅面臨診斷困難、缺乏治療經驗等挑戰，還因未取得重大傷病資格，承受沉重醫療負擔。即使國外已有藥物，常因為台灣市場太小、藥廠不願意引進而無藥可用，陷入了「明知有治療藥物、卻買不到、用不到」困境。

台灣遺傳諮詢學會理事長簡純青認為，當全台只有一例，且疾病未列入公告罕病，確實可能影響醫療資源取得。雖經醫師評估，符合條件者可申請新增公告，但需經過漫長且繁複的審查程序，耗費大量時間與精力。家屬常需面臨診斷耗時、缺乏相似案例可供參考，及龐大的醫療費用等三大難題。

在用藥上，食藥署雖然針對開放罕病患者可自行從國外取得藥物，依「藥事法」及「藥物樣品贈品管理辦法」，透過個人自用藥品輸入線上平台提出申請，經審核核發進口同意書後始得輸入。若屬管制藥品，不得由個人透過郵寄或快遞方式輸入，須由就診醫院協助申請專案輸入。

台大醫院基因醫學部主任簡穎秀表示，針對缺乏商業誘因的兒童藥品及醫材，政府雖設有困難取得藥品相關機制，實際取得仍面臨挑戰。原因在於即使國外已有藥物，但研發廠商如規模小、台灣患者人數有限，國內業者未必願意代理，導致引進困難。

在申請公告罕見疾病項目上，簡穎秀說，個案數少並非申請公告唯一障礙，關鍵在於是否有醫師願意整理完整資料，因醫療臨床繁忙，準備大量文件即為一道門檻。再者，向國健署提出申請，經一連串專業評估，通過程序可能耗時一至兩年。若該疾病缺乏特定治療藥物，申請難度更高，不一定可順利通過。

簡穎秀指出，極罕見疾病患者最需要的是及時取得適當治療與照護，如何縮短公告審查時程、改善兒童用藥取得困難，並減輕家屬奔波求醫的負擔，仍是國內罕病醫療制度必須面對的課題。