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颱風停課團膳食材報廢 業者籲建分攤機制

聯合報／ 記者張策李柏澔／新北報導
颱風來襲臨時停課，團膳業者卻可能早已完成採購、退冰及備料，部分生鮮食材只能報廢，業者呼籲地方政府建立合理費用分攤機制。示意圖。聯合報系資料照
颱風來襲臨時停課，團膳業者卻可能早已完成採購、退冰及備料，部分生鮮食材只能報廢，業者呼籲地方政府建立合理費用分攤機制。示意圖。聯合報系資料照

颱風來襲臨時停班停課，學生不用上課，團膳業者卻可能早已完成採購、退冰及備料，部分生鮮食材只能報廢，業者呼籲地方政府建立合理費用分攤機制。新北市教育局回應，目前契約尚無相關補償規定，將蒐集實際執行情形，評估增訂天然災害風險分攤機制。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，各縣市通常到前一天晚間才決定隔天是否停班停課，但學校午餐並非當天才開始準備，「有些東西就是只能報廢，一定會有損失」。

他強調，業者並非要求政府支付全部餐費，而是希望針對已實際投入的必要成本建立合理分攤機制。據其了解，目前高雄已有按餐費一定比例補助的作法，其他縣市則較少有明確制度。

日本、南韓的學校午餐多以公辦公營或公辦民營為主，他近期赴日本參訪學校廚房時，當地業者也提到，若遇天災導致臨時停課，政府會有相關協助。他認為，台灣也應建立制度，讓不可歸責於業者的損失有合理分攤機制，而非全由業者自行吸收。

新北市教育局表示，現行新北市中央餐廚契約範本，針對天然災害臨時停課，尚未就業者在停課公告前已投入的食材採購、備料、人力及水電等成本，訂定固定比例或核實補償機制。

考量團膳作業確實需提前採購備料，將蒐集本次停課各校及業者執行情形，並參考其他縣市作法，評估於契約範本中增訂天然災害等不可歸責於雙方事由的風險分攤或合理處理機制，兼顧經費支用合理性、契約公平性及業者營運需求。

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