健康主題館／千變萬化的毒品包裝 藥師教你正確避毒

近年新興毒品換上糖果、飲料、零食的外衣，悄悄混入聯誼聚會與網路購物中。從偽裝成果凍的毒品讓人誤食昏睡至不省人事，到梅子粉、三合一咖啡包被驗出摻毒，包裝愈可愛精美，愈容易讓人卸下心防。防毒不能只靠「拒絕陌生人」，更要學會「識破偽裝」，才能真正保護自己與家人。

常見毒品危機

夜店、酒吧、KTV、網咖、汽車旅館等光線昏暗、氛圍浮靡等場所，是毒品最容易出手的地方；地方陣頭聚會也可能被不肖份子以「提神」為名誘騙年輕人。

網路購物平台與交友軟體，為最難查緝的販售管道，毒販常以暗語或包裝成一般商品公開販售。許多案例的起點正是交友軟體上一場看似平常的邀約，最終在昏暗包廂裡遞上一顆「特製軟糖」或一杯「特調飲料」。

揪出改裝痕跡

市售包裝改裝是最難以察覺的手法，毒販會將毒品粉末混入知名品牌的沖泡包中，再重新封口。購買或收到任何零食、飲品前，建議做好3檢查：

1.二次封口痕跡：封口膠條不平整、圖案對不齊，甚至融化變形。

2.包裝受損皺褶：袋身有被揉捏、過度摩擦的痕跡，失去原廠平滑光澤。

3.異常觸感與重量：粉末因受潮結塊，整體重量比原廠標示明顯偏重或偏輕。

日常防毒6招

1.生活作息正常：規律作息、適度運動，維持身心健康，不易被誘惑。

2.絕對不好奇試用：毒品碰不得，一次好奇可能換來無法挽回的代價。

3.健康情緒出口：建立正當休閒嗜好，不靠化學物質麻痺情緒。

4.不靠藥物提神減肥：正確飲食與運動才安全有效。

5.遠離是非場所：對複雜、高風險場所與人際圈，果斷保持距離。

6.不接受陌生人飲料、香菸、食物：手中的食物飲料一旦離開視線，就不要再食用。

●各縣市藥癮治療機構與地區醫院皆可提供諮詢與協助，可撥打毒防諮詢專線0800-770-885（請請你、幫幫我）。