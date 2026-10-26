健康名人堂／三班護病比 精神科不該成為例外

三班護病比入法是台灣護理人力政策重要里程碑，代表病人安全不能只看一整天總共有多少護理人力，白班、小夜班、大夜班，每個時段都有足夠的護理人員照護。但衛福部「醫療機構設置標準」修正草案，精神科醫院急性一般病人的護理人力配置，規畫採「全日平均護病比」，這讓我們擔心，精神科為什麼可以例外？

全日平均護病比 難反映各班人力缺口

精神科住院照護同樣24小時不中斷。護理人員必須持續觀察病人的情緒、行為與病情變化，進行治療性溝通、自傷與自殺風險評估、暴力風險辨識、危機處理、安全維護及必要的保護性措施。這些工作具高度即時性，突發事件也不會只有在白天發生。

因此，白班多配置護理師，無法補足大夜班人力不足。這正是三班護病比最重要的精神：保障的不只有「一天平均有多少人」，更重要的是「事情發生的那一班，有沒有足夠的人」。

全日平均護病比最大的問題，是「平均」可能掩蓋個別班別人力不足。若醫院將較多人力集中於白班，小夜班、大夜班減少配置，即使24小時平均符合規定，但對凌晨處理病人躁動、自傷或暴力事件的護理師而言，白天配置多少人，無法解決當下危機。如此不僅增加病人安全及執業風險，也造成夜班工作負荷，不利護理人員留任。

精神科缺護理人員 應增資源而非降標準

我們充分理解精神科長期面臨護理人力招募及留任困難。但必須思考：當一個科別因缺人而難以達到安全標準，我們應該增加資源協助它達標，還是把標準降低？如果精神科因缺人可採全日平均，未來其他科別也因缺人要求例外，三班護病比入法的意義將被逐步削弱。

精神科真正需要的是更強而有力的支持，包括提高精神醫療與護理健保支付、固定薪資、夜班及特殊單位加給，強化精神科護理人才培育與留任，並提供住宿、交通及智慧科技等。全聯會也主張，對精神科、急重症及偏遠地區等招募困難單位，提供健保支付加成、人力培育及薪資補助等措施，透過「增加支持」解決，並非「降低標準」。

三班護病比入法，就是把護理人力配置從政策鼓勵提升為制度性的最低安全保障。此次「醫療法」修正目的，在保障病人安全、改善護理人員工作負荷及提升照護品質。同是住院病人，不能因為住進精神科病房，就只能得到「全日平均」的人力保障；同樣是護理人員，精神科護理師的合理工作負荷與執業安全，也不應低於其他科別。

政策落實需要務實，精神科如果需要時間補充人力，可給予合理、明確且有期限的過渡期，並同步提供更強的支付與人力支持。但過渡期是為了未來達標，而不是另外建立長期較低的人力標準。

三班護病比真正要守住的是每一個班別、每一位病人與每一位護理人員的安全；是「每一班都安全」，不是「一天平均看起來安全」。精神科病人的安全沒有例外，精神科護理人員的執業安全，也不應成為例外。