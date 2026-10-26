風災後清掃 譚敦慈：飲水煮沸、泡水食物別吃

薔琵颱風遠離台灣，民眾清理家園，林口長庚醫院臨床毒物中心前護理師譚敦慈提醒，災後清掃應把握「做好防護、清除積水、注意飲食飲水安全」三大原則，避免病菌傷身。

風災帶來的積水、汙泥可能含有病原菌，若赤腳或徒手清掃，皮膚如有傷口，恐引發蜂窩性組織炎，甚至感染鉤端螺旋體病。譚敦慈表示，不少長輩習慣打赤腳，或覺得戴手套做事不方便，忽略防護措施，但颱風後積水比想像中還要危險，災後清掃時一定得穿戴手套及防水鞋，一旦細菌趁虛而入，就可能造成傷口感染。

除了防範感染，汙水也是災後清掃重點。譚敦慈指出，積水容易成為蚊蟲孳生溫床，應盡速清除屋內外積水，並將腐敗物品、垃圾及汙泥清理乾淨。遭淹水的地板、家具，應先去除髒汙，再視材質使用適當濃度的稀釋漂白水消毒。一般環境清潔與日常消毒的比例約1：100，將10毫升漂白水加入1公升（1000毫升）的冷水中調配，切勿混合酸性清潔劑。

至於泡水餐具，譚敦慈建議，徹底清洗並消毒，使用適合食品接觸器具的消毒方式，最後以乾淨飲用水充分沖洗，避免消毒劑殘留。遭汙水浸泡的食物，尤其已開封、包裝破損或容易腐敗的食品，務必直接丟棄，勿因捨不得而勉強食用。水果若已腐爛或發霉，也不應只切除發霉部分就繼續吃，以免攝入黴菌汙染。

颱風期間若發生停電，冰箱內食物可能因溫度升高而變質。譚敦慈提醒，優先檢查冷藏、冷凍食品保存狀況，出現異味、黏液等異常應立即丟棄。

在飲水方面，譚敦慈強調，颱風過後自來水濁度可能升高，即使裝設淨水器也不可掉以輕心。濾芯可能因水質變化增加負擔，應注意更換及保養，飲用水則建議煮沸再喝。若水質明顯混濁，建議先靜置約半小時至一小時，待懸浮物沉澱後，再取上層較清澈的水處理，避免感染與腸胃疾病威脅。