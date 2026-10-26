健康你我他／是健康好幫手 取代不了醫師

AI早已融入現代人的生活，年屆花甲的我，也會利用新興科技來維護健康。平時穿戴智慧手環監測睡眠、步數、心跳，設定久坐提醒，每半小時起身活動筋骨，步數達標的圖示，成了每天運動的最佳獎勵。

前不久生病住院，更讓我感覺到AI的好用。多年前健檢發現膽結石，以為不痛就沒有積極處理；幾個月前，突然全身倦怠、食欲不振、腹脹、發燒、畏寒，甚至半夜嘔吐，起初只當腸胃不適，拖了一陣子，直到尿液變深、眼白泛黃，趕緊掛急診。檢查發現，膽結石已掉入膽管造成阻塞，膽汁無法排出，引發了膽管炎及急性肝炎。

當時我將症狀、持續時間及變化輸入AI，它提醒我應盡速就醫，並提供求診科別及相關指引。住院期間，面對抽血檢查項目及看不懂的數據，會請AI用淺白方式解釋，讓我多一份理解與安心。開刀住院治療十多天，慘痛經驗令我深刻體悟，身體的警訊不容輕忽。

AI有讓我更健康嗎？答案是「有，但不是全部」。AI雖然像健康小幫手，能分析健康紀錄、提供運動及飲食建議，卻不能代替我們運動，更不能取代醫師。況且AI也可能提供錯誤資訊，身體有異狀，該看醫師接受專業診斷及正規治療時，千萬不能只問AI。